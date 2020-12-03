В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»

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5 декабря в 16.30 в ТРК EL RIO (Московское шоссе, 205, 3 этаж) открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы».

Экспозиция, состоящая из более чем 200 работ, разместится в новом арт-пространстве площадью 1400 кв.м. Вновь открывающийся выставочный зал оформлен в стиле «лофт» и станет самым большим и современным в Самарской области. Его масштабы сопоставимы с крупнейшими художественными галереями страны.

Вход на выставку бесплатный.

Василий Юрьевич Браташ родился 2 июня 1957 года в Самаре.

14-летним мальчиком пришел в цирк, работал конюхом у знаменитого циркового артиста Даниэля Барона. Затем – карьера акробата в ансамбле «Русь». После профессиональной травмы позвоночника – работа в цирковом дуэте «Белый и Рыжый клоун» с Владимиром Довейко. В 1986 году Василий Браташ уходит из цирка и успешно занимается различными видами бизнеса. В 2003 – возвращение в цирк, но уже в другом качестве. С апреля 2004 года до конца 2011-го – директор Самарского государственного цирка. По его инициативе цирку присвоено имя народного артиста СССР Олега Попова.

Творческая натура редко выражается в каком-то одном направлении. Несколько лет назад у Василия Браташа раскрылся новый талант – художника. Оценить его работы можно с 5 декабря в новом креативном пространстве в ТРЦ EL RIO.

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