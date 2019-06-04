В Самаре открылся I Международный фестиваль «Денис Мацуев и друзья»

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в Самарской государственной филармонии состоялось открытие I Международного фестиваля «Денис Мацуев и друзья». Фестиваль продлится в Самаре до 5 июня и будет включать в себя три концерта. Первые два вечера пройдут в концертном зале Самарской филармонии. Художественным руководителем и инициатором музыкального фестиваля является всемирно известный пианистПосле своей репетиции с симфоническим оркестром Самарской филармонии маэстро пообщался с представителями СМИ. В камерном зале Самарской государственной филармонии состоялась небольшая пресс-конференция, участником которой стал также народный артист России, художественный руководитель Самарской филармонии, главный дирижер симфонического оркестра Самарской филармонииДенис Мацуев поделился с журналистами воспоминаниями о том, как он впервые в 14-летнем возрасте выступал на сцене Самарской филармонии в проекте «Новые имена России – Америки» с симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова. Музыкант отметил: «У нас с самарскими музыкантами сложились такие отношения за те 25 лет, которые я здесь бываю, что каждый приезд в Самару – это встреча с близкими для меня людьми. Здесь у нас было много разных интересных программ. Но в этот раз впервые будет проходить новый международный фестиваль, который я придумал. Надеюсь, что эти три дня взбодрят филармоническую жизнь Самары. На фестивале будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении признанных мастеров мирового уровня. Также фестиваль познакомит самарских слушателей с новым поколением молодых и талантливых музыкантов».После пресс-конференции состоялся концерт. В первом его отделении прозвучала I часть Концерта №3 В.А. Моцарта в исполнении лауреата конкурса «Синяя птица», 8-летнего пианистаВыступление юного артиста публика встретила овацией. Концерт для скрипки с оркестром Й. Брамса исполнила лауреат III премии конкурса им. П.И. Чайковского, которая в этот вечер играла на скрипке Гварнери 1730 года.Во втором отделении Денис Мацуев исполнил Концерт №4 для фортепиано с оркестром С.В.Рахманинова и Рапсодию на тему Паганини с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Михаила Щербакова. Слушатели благодарили музыкантов восторженными аплодисментами, передает пресс-служба облправительства.