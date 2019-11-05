В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО

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В концертной программе примет участие Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца, коллективы Чувашской государственной филармонии.Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца – широко известный в России и за рубежом коллектив, лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов, лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К.В. Иванова. Художественный руководитель Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца - народный артист Российской Федерации Юрий Васильев.Эстрадно-фольклорный ансамбль «Сявал» Чувашской государственной филармонии представлял Чувашию на XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи, принимал активное участие во Всероссийском фестивале-марафоне Надежды Бабкиной «Песни России», представлял культуру родного края на открытии Дней Чувашской Республики в Государственной Думе Российской Федерации.С лучшими образцами народной чувашской музыки также познакомят эстрадный ансамбль «Сеспель» и танцевальная компания «Nota «G».Дни культуры Чувашской Республики подарят жителям Самарской области уникальную возможность познакомиться с древними традициями чувашской земли и насладиться красотой чувашских песен и музыки, передает пресс-служба ДДН.