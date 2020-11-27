В Самаре состоится уникальный показ фильма Пьера-Эммануэля Ле Гоффа "16 восходов солнца"

97

28 ноября в 18:00 (по самарскому времени) состоится уникальный показ фильма Пьера-Эммануэля Ле Гоффа "16 восходов солнца" с участием французского астронавта Тома Песке. Показ пройдет на французском языке с английскими субтитрами в виртуальном кинотеатре.



После показа состоится встреча с режиссером, которому вы сможете задать свои вопросы онлайн.

Фильм - одновременно поэтическое и эпическое повествование о повседневной жизни на борту МКС. В ноябре 2016 года французский астронавт Тома Песке отправляется в свой первый полет в космос. В составе международного экипажа он проведет в невесомости шесть месяцев, в личном багаже – "Маленький принц" Сент-Экзюпери и саксофон. Формат фильма поражает своей эпичностью, запуск и посадка космического корабля выглядят невероятно захватывающие, однако самая сильная особенность этой ленты – эффект присутствия, сообщает Альянс Франсез

12+