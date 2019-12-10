В Самаре 6 000 школьников смогут бесплатно посетить спектакль детского музыкального театра «Задумка»

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Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Культура», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным.Целью проекта является повышение посещаемости учащимися общеобразовательных учреждений Самары и Самарской области музыкальных спектаклей; воспитание культуры, вкуса и эстетического восприятия у современных школьников; активное вовлечение в культурную и театральную жизнь Самары и области школьных коллективов.В рамках проекта «Дети, музыка, театр» 6 000 школьников смогут бесплатно посетить спектакль «В гостях у сказки (Лукоморье)» по мотивам сказок А.С.Пушкина, который пройдет в дневное время на сцене КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106) 18, 24 и 25 декабря 2019 года.Стоит отметить, что спектакли детского музыкального театра «Задумка» вызывают особый интерес у детской аудитории, поскольку артистами театра являются их сверстники, одухотворенные творчеством, несущие своим искусством зрителям-детям новые идеи и переживания, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци