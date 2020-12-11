В СОУНБ состоится встреча с двумя известными литераторами Максимом Замшевым и Максимом Амелиным

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12 декабря 2020 года в 15.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча сразу с двумя известными литераторами: с поэтом, писателем, главным редактором «Литературной газеты», общественным деятелем Максимом Замшевым и поэтом, переводчиком, литературным критиком и издателем Максимом Амелиным.

Мероприятие состоится в рамках областного art-talk-проекта «Писатель в библиотеке», который реализуется при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Максим Адольфович Замшев – большой друг Самарской областной универсальной научной библиотеки, он неоднократно бывал в Самаре с мастер-классами, лекциями и встречами, постоянные читатели успели его узнать и полюбить. Сравнительно недавно, в 2020 году, у Максима Замшева вышел психологический роман «Концертмейстер» о превратностях судьбы талантливого композитора и исполнителя в XX веке в СССР, ставший бестселлером и победителем в национальном конкурсе «Книга года» в номинации «Проза года». Новый роман о жизни семьи Норштейнов-Храповицких, простой и сложной одновременно, как у миллионов советских граждан. Шел 1985-й год. К власти пришел новый генсек М.С. Горбачев. Началась перестройка. Общественная активность поощрялась пуще прежнего, а те, кто хранил равнодушие к переменам, составляли меньшинство. К такому меньшинству относился восьмидесятилетний композитор Лев Семенович Норштейн, автор девяти симфоний, двух балетов и множества произведений для фортепиано.

Сам Максим Замшев с отличием окончил музыкальное училище им. Гнесиных, а затем Литературный институт им. А.М. Горького. Лауреат многих литературных премий, обладатель правительственных наград. Стихи Максима Замшева публиковались в «Литературной газете», «Независимой газете», в журналах «Москва», «Нева», «Урал», «Юность», в других читаемых изданиях. Замшев – автор десяти поэтических книг и четырех прозаических. Имеет более 1000 публикаций в разных жанрах в России и за рубежом, работает как переводчик с румынского и сербского языков. Произведения автора переведены на 15 языков.

Максим Адольфович входит в СПЧ при президенте России.

Максим Альбертович Амелин тоже недавно познакомился с самарскими любителями литературы, выступив в лектории книжного фестиваля «Время читать» на набережной Волги в День города.

Максим Амелин с 2008 года возглавляет редакцию «Объединенного гуманитарного издательства» («ОГИ»). Его стихи печатаются в «Новом мире», «Знамени» и других толстых журналах. Амелин переводил Катулла, Пиндара и других античных классиков. Лауреат литературных премий, включая «Антибукер», «Открытая книга» и «Человек книги». Стихи Амелина переведены на множество языков мира.

Учёный-филолог, критик и поэт Артём Скворцов сказал о поэзии Амелина: «…Его стихи передают ощущение подлинности и масштаба. У всякого времени свои проблемы и беды. Наше время переполнено суетностью, засорено белым шумом псевдоинформации, заражено тягой к пустопорожним подделкам. Но стоит прочесть Амелина – и кажется, что эпоха Гомера, Катулла или Симеона Полоцкого длится по сию пору. Максиму удивительно талантливо, живо и разнообразно удаётся передать читателю то самое чувство Настоящего и Великого. Мне кажется, в современном пространстве культуры это почти художнический подвиг».

Записаться на встречу с литераторами можно в группе Центра чтения СОУНБ во «ВКонтакте» (https://vk.com/centr_chteniya) или по телефону: 335-67-12.

Не забудьте захватить с собой маски!

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