В СОУНБ покажут, чего желали в Новый год знаменитости своим близким

65

С 25 декабря 2020 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) начнет работать комплексная выставка изданий: «Дорогой друг! Поздравляю тебя с Новым годом… Новогодняя переписка известных людей».

В канун празднования Нового года и Рождества специалисты отдела читальных залов СОУНБ подготовили экспозицию необычных поздравлений. Эти письма и пожелания написали известные писатели, поэты, художники и композиторы в ХIХ–ХХ вв.

Современный человек практически полностью отказался от эпистолярного общения в привычном смысле этого слова. Время высоких скоростей активизировало более оперативные способы передачи информации: SMS-сообщения, специальные мессенджеры, электронная почта. Процессы упрощения основательно коснулись эпистолярного жанра, второпях мы сокращаем фразы и слова, еще большей редукции подвергаются композиция и использование этикетных формул приветствия, обращения и так далее. Мы даже не задумываемся о том, что не знаем почерка своих друзей. На этом фоне привычный почтовый конверт становится чудом. Однако под Новый год и Рождество, когда принято радовать друг друга сюрпризами и поздравлениями, а в современные дома, где есть дети, эпистолярный стиль вернулся в виде писем к Деду Морозу, душевные тексты, искренние пожелания, идущие от самого сердца, вновь приобретают особенную ценность.

Стоит отметить, что письма известных писателей, поэтов и композиторов помогают современным исследователям лучше и многограннее понять их творчество.

Как оказалось, именно в письме с поздравлениями с Новым 1942 годом к своему близкому другу профессору Исааку Гликману, которое Дмитрий Шостакович отправил из Куйбышева (Самары), композитор сообщил, что закончил 7 симфонию. Первое исполнение легендарной «Ленинградской» симфонии состоялось в 1942 году в нашем городе.

Еще больше фактов и информации о том, чего желали своим близким и просто знакомым под Новый год Александр Пушкин, Лев Толстой, Николай Некрасов, Фридрих Шиллер, Василий Суриков, Илья Репин, Петр Чайковский и многие другие гениальные личности, оставившие след в мировой культуре, вы сможете узнать из праздничной экспозиции «Дорогой друг! Поздравляю тебя с Новым годом… Новогодняя переписка известных людей».

Время работы комплексной выставки изданий 25 декабря 2020 г. – 11 января 2021 г.

12+