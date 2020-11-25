В СО впервые пройдет Всероссийский конкурс "Формула праздника"

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26-27 ноября 2020 года в Самарской области впервые пройдет Всероссийский конкурс сценарно-режиссерского творчества в сфере театрализованных представлений и праздников «Формула праздника», который пройдет в заочном формате.

В конкурсе примут участие творческие работники культурно-досуговых учреждений, студенты, выпускники, преподаватели ВУЗов культуры, колледжей, училищ культуры, а также представители творческих объединений, осуществляющих свою деятельность в образовательных учреждениях из 11 регионов России: Самарской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Кировской, Курганской, Мурманской, Свердловской и Тамбовской областей, Республик Башкортостан и Тыва.

Номинации Конкурса: «Массовый праздник», «Сценарное творчество», «Театрализованное представление», «Творчество ведущего».



Председатель жюри конкурса: Галичанин Альберт Евгеньевич, народный артист России, лауреат Национальной театральной премии России "Золотая маска", Лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".



Учредители конкурса: ГБУК «Агентство социокультурных технологий», ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры».

Конкурс проводится при поддержке министерства культуры Самарской области.



Конкурс направлен на развитие сценарно-постановочных технологий в современной праздничной культуре, на оказание социально-культурной поддержки талантливым сценаристам, режиссерам-постановщикам, ведущим программ в сфере театрализованных представлений и праздников, работающим в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, образовательных учреждениях, способствующим популяризации и развитию современной праздничной культуры.



По итогам проведения конкурса жюри в каждой номинации определит Лауреатов I, II, III степени и Дипломантов I, II, III степени.



Итоги конкурса будут опубликованы в декабре на официальных интернет-ресурсах Агентства социокультурных технологий, передает пресс-служба минкульта СО.