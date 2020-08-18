В САТОБ завершилась серия концертов симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

105

От имени Губернатора СО Дмитрия Азарова маэстро приветствовал первый вице-губернатор - председатель Правительства СО Виктор Кудряшов."Музыкальные фестивали с Вашим участием дарят жителям области уникальную возможность встречи с выдающимися исполнителями, музыкантами, заслужившими мировое признание. Благодарим Вас за праздник музыки и искусства!» - сказал председатель облправительства, обращаясь к маэстро, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.