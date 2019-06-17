В САТОБ пройдет отчетный концерт Молодежной оперной программы

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Елена Марченко, София Орлова, София Ерзнкян, София Цимбал, Сергей Пономарёв, Степан Волков, Анатолий Невдах исполнят сцены и номера из популярных и любимых опер и оперетт, некоторые из которых давно не возобновлялись на сцене театра. Прозвучит музыка Имре Кальмана и Исаака Дунаевского, Вольфганга Амадея Моцарта и Джузеппе Верди, Джоаккино Россини и Гаэтано Доницетти, Лео Делиба и Николая Римского-Корсакова.В 2018 году впервые в истории Самарского академического театра оперы и балета открылась Молодежная оперная программа, в рамках которой молодые певцы из Самары и Самарской области получили возможность пройти курс профессионального совершенствования. В течение нескольких лет молодые артисты, поступившие в программу по результатам конкурсного прослушивания, будут заниматься вокалом, пройдут мастер-классы солистов труппы театра, обучатся сценическому движению и актерскому мастерству. Каждый из участников получит обширную сценическую практику, исполняя роли в постановках театра. По итогам программы выпускники смогут попасть в труппу Самарского оперного театра или стать приглашенными солистами.Руководитель Молодежной оперной программы – главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.Художественный руководитель Молодежной оперной программы – Василий Святкин.Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.