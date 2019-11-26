В САТОБ откроется выставка памятных монет «Магия театра»

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На ней будут представлены изображения памятных монет театральной тематики в трёх блоках: балет, опера, драма. Театр, красота, зрелищность, сила, магия,великие оперные и балетные композиторы, хореографы, режиссёры и актёры – всё это запечатлено на монетах из благородных металлов.За 30 лет истории создания монет театральной тематики их было выпущено более сотни. Над эскизами и слепками будущих памятных монет работают самые искусные гравёры, художники, медальеры монетных дворов Москвы и Санкт-Петербурга."Есть настолько изящные монеты, выпущенные, например, в честь великих танцовщиц Анны Павловой и Галины Улановой, что из них даже делали кулоны", - рассказала управляющий Отделением Самара Банка России Марина Мясникова, передает пресс-служба театра.Фото: соцсети