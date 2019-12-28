В Музее Модерна открылась выставка «Бремя модерна»

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«Бремя модерна» — это исследование жизни обычных людей в домах, построенных в начале XX века в стиле модерн. Модерновых особняков в центре Самары сохранилось большое количество, и в советские годы их заселяли сразу несколько семей. До сих пор люди живут в окружении ушедшей красоты: маскарон, цветочных орнаментов, линии модерна. Кураторы проекта поставили перед собой задачу понять, насколько сильно история дома влияет на жизнь его обитателей, ощущают ли они его ценность и заботятся ли о наследии.«Жизнь в старинных особняках мы называем бременем. За фасадами и орнаментами – судьбы людей», – рассказывает о концепции выставки один из ее кураторов, научный сотрудник музея Илья Саморуков.В рамках проекта Музей Модерна собрал истории людей, связанные с пятью домами в исторической части города.«Мы всю жизнь прожили в Самарском районе и знаем каждый закуток. Нам присылали предложение рассмотреть альтернативу нашему зданию… Но как они могут дать равноценное этому? Они могут дать столько воздуха?» – говорит участник проекта Григорий Сульдин.Выставка – погружение с прямой речью людей дополнена документальным фильмом о жителях и их домах.Цена билетов: входной – 100 руб., дети, студенты, пенсионеры – 60 руб. Тел. +7 (846) 333 47 80, сайт: www.аlabin.ru, передает пресс-служба минкульта СО.Фото В.Лаврентьева