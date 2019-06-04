В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная проведению Грушинского фестиваля

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В пресс-конференции примут участи заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель художественного советафестиваля, члены худсовета.Международный Грушинский фестиваль в 2019 году состоится в сорок шестой раз и будет проходить в Самарской области на Мастрюковских озёрах в период. Грушинский фестиваль – один из самых известных брендов Самарской области. И является таковым совершенно не случайно. Здесь собираются тысячилюбителей бардовской песни из России и других стран мира.Фестиваль проводится не только, чтобы собрать вместе любителей авторской песни в красивом месте, но и в целях приобщения молодежи к музыке, поэзии, туризму и спорту, сохранения и развития авторской песни, выявления талантливых авторов и исполнителей, пропаганды здорового образа жизни. Традиционно в течение фестивальных дней работает несколько творческих площадок-сцен, на которых днем и ночью проходят концерты. Ведь самое главное на фестивале – это бардовская песня, открытие новых авторов и исполнителей. передает пресс-служба облправительства.