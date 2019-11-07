В Москве открылась выставка, посвященная памяти великого князя Дмитрия Донского

89

Организаторами выставки стали Общественный фонд имени великой княгини Евдокии, Государственный исторический музей, Правительство Москвы, Полномочное представительство Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации.1 июня 2019 года исполнилось 630 лет со дня блаженной кончины благоверного великого князя Димитрия Донского. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил Общественный фонд имени Великой княгини Евдокии Московской на проведение торжественных мероприятий, посвященных этой дате в течение всего 2019 года.В открытии выставки приняли участие заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, директор государственного исторического музея Алексей Левыкин, советник Полномочного представителя Губернатора Самарской области Александр Васильев, председатель РОО «Самарское землячество» Анатолий Назейкин, а также представители РПЦ, представители Администрации Президента РФ, представители ФГУП «Спецсвязь».Выставка будет проходить в зале № 13 постоянной экспозиции исторического музея (1-й этаж) и продлится до 6 декабря 2019 года. Здесь будут представлены ранее никогда не выставлявшиеся в Москве уникальные исторические артефакты из музеев Сергиева Посада – фелонь (риза) преподобного Сергия Радонежского, его сандалии и два креста с мощами святого.«Полномочное представительство Губернатора Самарской области находится в авангарде работы всех представительств областей в Москве. Мы стараемся придумывать и реализовывать новые проекты, делать так, чтобы область участвовала во всех передовых начинаниях и значимых событиях. Выставка, организованная в государственном историческом музее уникальна. Она состоялась благодаря консолидации многих государственных институтов при поддержке Полпредства Губернатора самарской области. Будем и дальше способствовать популяризации культуры и постараемся привезти выставку и в Самарскую область», - сказал А.В. Когтев.В юбилейный год Дмитрия Донского вспоминают не только как блестящего полководца, но и как Московского великого князя, сумевшего объединить народ Руси, защитить Православную веру. Этому способствовало воспитание князя в любви к Богу и святой Церкви под руководством святителя Алексия, митрополита Московского, и содействие преподобного Сергия Радонежского. Напомним, что Патриархией Русской Православной Церкви в 2004 году был учрежден орден святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, которым награждаются государственные деятели за вклад в развитие Русской Православной Церкви.В ходе своего визита в Самарскую область 26 и 27 сентября 2019 года Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил орденом святого благоверного великого князя Дмитрия Донского губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, передает пресс-служба облправительства.