В Клявлинском районном Доме культуры состоялось открытие кинозала

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20 декабря состоялась торжественная церемония открытия кинозала "Клявлинский" в рамках реализации национального проекта "Культура", реализуемого по поручению Президента Владимира Путина, с целью приобщения наибольшего количества жителей Самарской области к культурно-массовым мероприятиям и популяризации Российского кино при финансовой поддержке Фонда кино и министерства культуры Российской Федерации.В Самарской области проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура».В холле РДК проходила выставка, посвященная советскому кинематографу.Кинозал пять дней в неделю будет работать как кинозал и 2 дня — как культурно-досуговое учреждение, сохраняя все условия для занятий творческих коллективов Дома культуры. Открытие именно в этом населенном пункте кинозала позволит максимально охватить жителей района услугами кинопоказа. Бюджетная цена билетов позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения. Создание разнообразных условий досуга для семьи, молодежи так же будет способствовать возвращению молодежи в свой родной район. По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться Российским кинофильмам.В кинозале прошел бесплатный показ фильма "Лев Яшин.Вратарь моей мечты", передает пресс-служба облправительства.