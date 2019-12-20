В Клявлинском районном Доме культуры состоялось открытие кинозала
20 декабря 2019 20:07
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В Самарской области проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура».
В холле РДК проходила выставка, посвященная советскому кинематографу.
Кинозал пять дней в неделю будет работать как кинозал и 2 дня — как культурно-досуговое учреждение, сохраняя все условия для занятий творческих коллективов Дома культуры. Открытие именно в этом населенном пункте кинозала позволит максимально охватить жителей района услугами кинопоказа. Бюджетная цена билетов позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения. Создание разнообразных условий досуга для семьи, молодежи так же будет способствовать возвращению молодежи в свой родной район. По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться Российским кинофильмам.
В кинозале прошел бесплатный показ фильма "Лев Яшин.Вратарь моей мечты", передает пресс-служба облправительства.
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