В Детской Картинной Галерее открывается выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2019»
4 июня 2019 14:40
4
Этим летом мастерская Ольги Бакановой представляет две коллекции костюмной куклы: «Ампир и бидермайер» и «Венецианский карнавал». 2019 год объявлен в России годом театра и премьерой выставки стала мини-коллекция «Театральные этюды», посвященная разным героям и моментам театральной жизни. В коллекции четыре кукольных композиции: «Репетиция», «Театр Шекспировской комедии», «Фокусник» и «Шарманщик». Всех героев автор «застал» в процессе работы: современные актёры репетируют Софокла, иллюзионист выполняет один из своих фокусов, добродушный шарманщик крутит ручку органчика.
Ольга Баканова хорошо знакома с жизнью театра - её муж, Александр Баканов - художник, сценограф, член Союза художников и Союза театральных деятелей России, много лет работал театральным художником. На выставке есть его работы, созданные для Вологодского драматического театра. Это несколько эскизов костюмов к спектаклю «Князь Серебряный» (по роману А.Толстого), сценографические этюды к опере Дж.Верди «Риголетто», эскизы декораций к спектаклям «Записки сумасшедшего» и «Мать». В каминном зале музея театральную тему (на этот раз выбран площадной театр) продолжает коллекция кукол «Венецианский карнавал». Изначальный смысл карнавала – шумно отметить последнюю неделю перед началом Великого поста и сжечь чучело зимы – давно забыт. Теперь этот праздник дарит человеку возможность на время выйти из привычного образа, скрывшись под маской.
Открывает коллекцию кукла «Венеция», которая воплощает театрализованное начало карнавала. Платье куклы – декорация венецианского пейзажа (ведуты), сшитое в лоскутной технике. В ее руках две марионетки – персонажи уличных буффонад. Она - символ города, который собирает на своих праздничных улицах людей со всего мира. Ещё одними яркими героями «Венецианского карнавала» стали классические персонажи Commedia dell`arte - балагур и остряк Арлекин, всегда грустный Пьеро, веселая служанка Коломбина в платьях своей госпожи и кривляка Пульчинелла с писклявым голосом. Commedia dell`arte – комедия масок – площадной театр итальянского Возрождения, который просуществовал с середины XVI до конца XVIII в., сыграв решающую роль в развитии всего западноевропейского драматического театра. Труппы, игравшие комедии масок, были первыми профессиональными европейскими театральными труппами, в которых закладывались основы актёрского мастерства и присутствовали элементы режиссуры.
В бывшем кабинете Ивана Андреевича Клодта разместилась коллекция «Ампир и бидермайер», которая знакомит с историей костюма первой половины XIX в.
Параллельной сюжетной линией выставки стали автопортреты А.С.Пушкина, которые создавались примерно в то же время, моду которого представляют герои коллекции. Поэт оказался окружён своими современниками, среди которых есть образ, напоминающий Наталью Гончарову, и другие светские дамы в вечерних и прогулочных нарядах, амазонках, платьях-шемиз, кашмирских шалях и шляпах-кибитках.
На выставке 13 репродукций пушкинских автопортретов- это небольшая часть из более чем 50-ти собственноручных изображений поэта, известных на
сегодняшний день. Они сопровождают практически всю его творческую жизнь, начиная с 1817/18 до февраля 1836 года. Автопортреты представляют дневник внутренней жизни поэта, зрительный комментарий Пушкина к самому себе, своеобразный отчет о людях и событиях, в котором «графика в известной мере заменяет словесную запись, рассказ поэта о самом себе» (А.М.Эфрос).
Вместе с выставкой «Эксклюзивная кукла особняка Клодта» в музее продолжает работу экспозиция «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции». На выставке представлены лучшие детские и юношеские работы, выполненных в мастерской педагога Н.В.Иевлевой, начиная с 80-х годов до наших дней.
Для всех, интересующихся прошлым нашего города и его архитектурой, в музее открыта постоянная экспозиция «Бытокультура конца XIX - начала XX века». Она
включает историю первого хозяина усадьбы – купца Ивана Клодта, осмотр интерьеров с сохранившимися печами и камином; интерактивное знакомство со старинными музыкальными инструментами и приборами (фисгармония, стереоскоп, музыкальный ящик).
Выставка продлится до конца сентября 2019 года, передает пресс-служба музея.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 июня 2019 14:11
К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской... Социум
49
4 июня 2019 13:42
В регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Социум
73
4 июня 2019 13:11
Заявки принимаются до 21 июля. Социум
95
Здравоохранение
4 июня 2019 10:40
Это яблочный сок. Здравоохранение
128
3 июня 2019 18:28
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт. Здравоохранение
312
3 июня 2019 17:34
Жители Автограда подходили на консультации к эпидемиологам, задавали вопросы о способах передачи инфекции. Здравоохранение
309
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13802
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13892
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14103
Туризм
31 мая 2019 12:16
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
226
28 мая 2019 15:06Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие. Туризм
87
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
267
Образование
3 июня 2019 09:20
Результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня. Образование
195
31 мая 2019 23:56
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии. Образование
479
31 мая 2019 15:38
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз. Образование
356
Культура
4 июня 2019 14:40
Этим летом мастерская Ольги Бакановой представляет две коллекции костюмной куклы: «Ампир и бидермайер» и «Венецианский карнавал». Культура
0
4 июня 2019 14:32
Грушинский фестиваль – один из самых известных брендов Самарской области. Здесь собираются тысячи любителей бардовской песни из России и других стран мира.... Культура
22
4 июня 2019 12:12
Приглашают детей с разными физическими возможностями. Культура
552
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14601
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14199
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
852
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1338
Видео
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
307
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
231
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
385
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
680
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
917
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15471
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
535
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
485
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
618
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
530
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
964
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
903
Мероприятия