В Детской Картинной Галерее открывается выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2019»

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Этим летом мастерскаяпредставляет две коллекции костюмной куклы: «Ампир и бидермайер» и «Венецианский карнавал». 2019 год объявлен в России годом театра и премьерой выставки стала мини-коллекция «Театральные этюды», посвященная разным героям и моментам театральной жизни. В коллекции четыре кукольных композиции: «Репетиция», «Театр Шекспировской комедии», «Фокусник» и «Шарманщик». Всех героев автор «застал» в процессе работы: современные актёры репетируют Софокла, иллюзионист выполняет один из своих фокусов, добродушный шарманщик крутит ручку органчика.Ольга Баканова хорошо знакома с жизнью театра - её муж, Александр Баканов - художник, сценограф, член Союза художников и Союза театральных деятелей России, много лет работал театральным художником. На выставке есть его работы, созданные для Вологодского драматического театра. Это несколько эскизов костюмов к спектаклю «Князь Серебряный» (по роману А.Толстого), сценографические этюды к опере Дж.Верди «Риголетто», эскизы декораций к спектаклям «Записки сумасшедшего» и «Мать». В каминном зале музея театральную тему (на этот раз выбран площадной театр) продолжает коллекция кукол «Венецианский карнавал». Изначальный смысл карнавала – шумно отметить последнюю неделю перед началом Великого поста и сжечь чучело зимы – давно забыт. Теперь этот праздник дарит человеку возможность на время выйти из привычного образа, скрывшись под маской.Открывает коллекцию кукла «Венеция», которая воплощает театрализованное начало карнавала. Платье куклы – декорация венецианского пейзажа (ведуты), сшитое в лоскутной технике. В ее руках две марионетки – персонажи уличных буффонад. Она - символ города, который собирает на своих праздничных улицах людей со всего мира. Ещё одними яркими героями «Венецианского карнавала» стали классические персонажи Commedia dell`arte - балагур и остряк Арлекин, всегда грустный Пьеро, веселая служанка Коломбина в платьях своей госпожи и кривляка Пульчинелла с писклявым голосом. Commedia dell`arte – комедия масок – площадной театр итальянского Возрождения, который просуществовал с середины XVI до конца XVIII в., сыграв решающую роль в развитии всего западноевропейского драматического театра. Труппы, игравшие комедии масок, были первыми профессиональными европейскими театральными труппами, в которых закладывались основы актёрского мастерства и присутствовали элементы режиссуры.В бывшем кабинете Ивана Андреевича Клодта разместилась коллекция «Ампир и бидермайер», которая знакомит с историей костюма первой половины XIX в.Параллельной сюжетной линией выставки стали автопортреты А.С.Пушкина, которые создавались примерно в то же время, моду которого представляют герои коллекции. Поэт оказался окружён своими современниками, среди которых есть образ, напоминающий Наталью Гончарову, и другие светские дамы в вечерних и прогулочных нарядах, амазонках, платьях-шемиз, кашмирских шалях и шляпах-кибитках.На выставке 13 репродукций пушкинских автопортретов- это небольшая часть из более чем 50-ти собственноручных изображений поэта, известных насегодняшний день. Они сопровождают практически всю его творческую жизнь, начиная с 1817/18 до февраля 1836 года. Автопортреты представляют дневник внутренней жизни поэта, зрительный комментарий Пушкина к самому себе, своеобразный отчет о людях и событиях, в котором «графика в известной мере заменяет словесную запись, рассказ поэта о самом себе» (А.М.Эфрос).Вместе с выставкой «Эксклюзивная кукла особняка Клодта» в музее продолжает работу экспозиция «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции». На выставке представлены лучшие детские и юношеские работы, выполненных в мастерской педагога Н.В.Иевлевой, начиная с 80-х годов до наших дней.Для всех, интересующихся прошлым нашего города и его архитектурой, в музее открыта постоянная экспозиция «Бытокультура конца XIX - начала XX века». Онавключает историю первого хозяина усадьбы – купца Ивана Клодта, осмотр интерьеров с сохранившимися печами и камином; интерактивное знакомство со старинными музыкальными инструментами и приборами (фисгармония, стереоскоп, музыкальный ящик).Выставка продлится до конца сентября 2019 года, передает пресс-служба музея.