В ДК Новокуйбышевска прошел концерт преподавателей и воспитанников Детской музыкальной академии Юрия Башмета

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Сегодня в городском ДК прошел концерт преподавателей и воспитанников Детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронатом Народного артиста России Юрия Башмета.IX музыкальная детская Академия стран СНГ и Балтии Юрия Башмета - это мастер-классы, уроки и лекции для одаренных детей от ведущих деятелей музыкального искусства, а также совместные выступления мэтров академической музыки и юных дарований. Проект реализуется с 2011 года.Участники Академии - 80 молодых пианистов, скрипачей, виолончелистов, флейтистов, саксофонистов и гитаристов из 12 стран СНГ и Балтии.Ровно половина ребят – юные дарования из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Похвистнево, Чапаевска, Алексеевского района.Ребята из Академии перенимают опыт у выдающихся музыкантов современности и получают возможность выступить на одной сцене с камерным ансамблем «Солисты Москвы».В завершении программы подарком для жителей и гостей Новокуйбышевска стало исполнение нескольких композиций Юрием Башметом вместе с «Солистами Москвы».Губернаторпоблагодарил Маэстро, преподавателей, организаторов, меценатов Академии за огромную важную работу.«Юрий Абрамович, позвольте высказать свое восхищение вашему таланту маэстро, вашему таланту педагога и властителя душ, вашему таланту объединять людей во имя служения не только музыке, но и всему доброму и вечному. Искренне благодарю вас за вклад в мировую культуру и ее будущее, за этих удивительных детей - замечательных хранителей ценностей мировой культуры, за эту чудесную Академию и внимание к нашему региону. Уважаемый, Юрий Абрамович, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы здесь!»,- отметил Дмитрий Азаров.«Когда нас не только поддерживают, но и так хвалят, - значит, нам будут помогать и дальше. И будут это делать от всей души, потому что мы действительно занимаемся очень большим делом. Мы стратегически отстаиваем, поддерживаем и развиваем наше первенство в музыкальном мире», - ответилпередает пресс-служба департамента информационной политики СО.