Ушла из жизни народная артистка РСФСР Алла Покровская
25 июня 2019 21:29
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Порядочность в контексте
Человеком невероятной порядочности назвал Аллу Борисовну ректор Школы-студии МХАТ, народный артист России Игорь Золотовицкий.
— Я имею в виду порядочность в любом контексте: в профессиональном, материнском, педагогическом, гражданском. Это такая редкость сегодня! Нужно иметь талант и крепкий характер, чтобы сохранить себя в этом непростом мире, — поделился он с «Известиями».
Алле Покровской по факту рождения суждено было заниматься искусством. Назвали ее в честь мхатовской звезды Аллы Тарасовой. Отец — выдающийся режиссер Борис Покровский — долгие годы определял оперную политику Большого театра. Мать — Анна Некрасова — служила режиссером в детском театре. Тем не менее родители были против дочери-артистки — возможно, не замечали яркого таланта, но, скорее всего, предвидели тяготы артистического пути, которые ее, конечно же, не миновали. Но прежде Алла поступила в педагогический институт и предсказуемо его покинула ради Школы-студии МХАТ.
Годы ее обучения пришлись на становление «Современника». Худрук Олег Ефремов приглашал студентов в помощники — собирали декорации, убирали помещения. Не возбранялось также наблюдать репетиции и смотреть из-за кулис спектакли. К моменту получения диплома студентка Покровская уже настолько срослась с главным оттепельным театром, что не попасть туда было смерти подобно. В «Современнике» она прослужила 45 лет, сыграла десятки ролей, слыла востребованной «социальной героиней», имела своего зрителя, но со свойственной ей скромностью продолжала считать себя «актрисой среднего дарования», а все свои заслуги приписывала выдающимся партнерам.
«Когда я была совсем зеленой, меня очень закрывал Игорь Кваша, потом моим партнером стал Олег Даль со своими заворотами, одаренностью, непредсказуемостью, — вспоминала Покровская и в качестве иллюстрации своей роли в искусстве приводила афишу спектакля «Вкус черешни»: «В ролях: Олег Табаков и др.» Этим «др.» в спектакле-дуэте была она. Табаков, однако, был иного мнения о таланте партнерши и, возглавив МХТ им. Чехова, незамедлительно ее пригласил. Так Покровская заиграла в МХТ, не оставляя службы в «Современнике».
— Кто-то мне сказал, что она была в тени своих великих родителей. Категорически не согласен с этим, — уверен Игорь Золотовицкий. — Она была потрясающая. Повторюсь, потрясающая актриса! Сыграла просто замечательные роли уже в зрелом возрасте, а «Господа Головлевы» — это вообще один из лучших спектаклей, которые я видел.
По мнению ректора ГИТИСа Григория Заславского, Алла Борисовна удивительным образом соединяла в себе две важнейших линии.
— Первая — линия невероятного реалистического правдоподобия, которую она продемонстрировала в «Крутом маршруте», а впоследствии уже на сцене МХТ имени Чехова в «Дыхании жизни». И вторая — невероятная готовность к актерскому хулиганству и к беспредельному озорству, что на заре своей актерской карьеры она продемонстрировала в таком гротеском, сатирическом спектакле «Голый король» и годы спустя в «Виндзорских насмешницах» в постановке Сергея Яшина. Алла Борисовна там бесконечно хулиганила на пару с Лией Ахеджаковой, — поделился с «Известиями» Григорий Заславский.
Учить и учиться
Еще в жизни Аллы Покровской было кино. Несколько десятков разноплановых ролей и персонажей разной степени «главности», большинство из которых казались воплощением душевности и порядочности. Вся страна смотрела трогательную многосерийную мелодраму «Такая короткая долгая жизнь», вникала в социальную подоплеку фильма «Строится мост», где снялся почти весь первый «Современник», переживала детективную мелодраму из «Следствие ведут знатоки». Авангардный «Июльский дождь» Марлена Хуциева остался уделом интеллектуалов, но благодаря этой ленте в зрительской памяти сохранилась прелестная молодая Покровская времен ее супружества с Олегом Ефремовым. Главным достижением этого союза стал сын-актер, обладатель могучей наследственной энергетики, благодаря которому в последние годы ее всё чаще представляли в СМИ как маму Михаила Ефремова.
Она же своей основной работой всегда считала не материнство и даже не актерство, а педагогику: начала преподавать на курсе Ефремова в Школе-студии МХАТа, еще когда были живы мхатовские «старики». Среди ее учеников — не только поколения студентов Школы-студии, но и вот уже 12 лет ученики театральной школы Станиславского в Бостоне, организованной Олегом Табаковым совместно с преподавателями Гарварда и Бостонского театра. Причем педагогом для своих учеников она оставалась и спустя годы после выпуска. Более того, бесценным экспертом, способным и подсказать, и направить, считали ее зрелые, давно отучившиеся коллеги.
— Мы познакомились с Аллой Борисовной Покровской, когда я пришел в «Современник» в 1981 году. Она была педагогом моей дочки Дашеньки, которая училась в школе-студии МХАТ, а я стал крестным отцом Миши Ефремова. Так что отношения у нас были родственные, — рассказал «Известиям» заслуженный артист России Василий Мищенко. — То, что она была потрясающей актрисой, даже не обсуждается. Она — замечательный педагог, я часто обращался к ней, когда репетировал какую-нибудь роль, просил, чтобы она пришла на прогон, посмотрела, посоветовала, сказала, что и как. Всегда прислушивался к ней.
В квартире, где долгие годы жила Алла Борисовна, осталось множество фотографий: коллеги, студенты, родные. Но почти нет ее снимков, хотя актерам свойственно любить собственные изображения. Покровской в этом не было нужды. Ее облик навсегда сохранит благодарная память учеников.
— Я плачу вместе с ее учениками в Школе-студии МХАТ, потому что в какой-то степени она и мой учитель, — не сдерживает эмоции Игорь Золотовицкий. — Да, Алла Борисовна улетела, но она никогда не исчезнет из истории отечественного театра...
Прощание с актрисой состоится 27 июня в МХТ имени Чехова с 11:00. В 13:00 начнется отпевание в храме Софии Премудрости Божией. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Фото: teatral-online.ru
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