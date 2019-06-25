Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 25 июня, 23:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/06:
USD 62.52
-0.39
EUR 71.23
-0.37
Новости /  Общество /  Культура  

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Алла Покровская

25 июня 2019 21:29
79
На 82-м году ушла из жизни Алла Борисовна Покровская. Народная артистка РСФСР. Легенда сцены. Выдающийся театральный педагог, воспитавший поколения актеров.
Как пишет iz.ru, на 82-м году ушла из жизни Алла Борисовна Покровская. Народная артистка РСФСР. Легенда сцены. Выдающийся театральный педагог, воспитавший поколения актеров. Продолжательница славных семейных традиций и родоначальница актерской династии. Звезда «оттепельного» кино, не затерявшаяся и в более суровые кинематографические годы. Хотя слово «звезда» к ней все-таки мало применимо. Звезды вспыхивают и исчезают, а от Аллы Покровской исходил ровный, долгий, мягкий свет. Теперь он угас, и на отечественном художественном небосклоне стало намного холоднее.

Порядочность в контексте

Человеком невероятной порядочности назвал Аллу Борисовну ректор Школы-студии МХАТ, народный артист России Игорь Золотовицкий.

— Я имею в виду порядочность в любом контексте: в профессиональном, материнском, педагогическом, гражданском. Это такая редкость сегодня! Нужно иметь талант и крепкий характер, чтобы сохранить себя в этом непростом мире, — поделился он с «Известиями».

Алле Покровской по факту рождения суждено было заниматься искусством. Назвали ее в честь мхатовской звезды Аллы Тарасовой. Отец — выдающийся режиссер Борис Покровский — долгие годы определял оперную политику Большого театра. Мать — Анна Некрасова — служила режиссером в детском театре. Тем не менее родители были против дочери-артистки — возможно, не замечали яркого таланта, но, скорее всего, предвидели тяготы артистического пути, которые ее, конечно же, не миновали. Но прежде Алла поступила в педагогический институт и предсказуемо его покинула ради Школы-студии МХАТ.

Годы ее обучения пришлись на становление «Современника». Худрук Олег Ефремов приглашал студентов в помощники — собирали декорации, убирали помещения. Не возбранялось также наблюдать репетиции и смотреть из-за кулис спектакли. К моменту получения диплома студентка Покровская уже настолько срослась с главным оттепельным театром, что не попасть туда было смерти подобно. В «Современнике» она прослужила 45 лет, сыграла десятки ролей, слыла востребованной «социальной героиней», имела своего зрителя, но со свойственной ей скромностью продолжала считать себя «актрисой среднего дарования», а все свои заслуги приписывала выдающимся партнерам.

«Когда я была совсем зеленой, меня очень закрывал Игорь Кваша, потом моим партнером стал Олег Даль со своими заворотами, одаренностью, непредсказуемостью, — вспоминала Покровская и в качестве иллюстрации своей роли в искусстве приводила афишу спектакля «Вкус черешни»: «В ролях: Олег Табаков и др.» Этим «др.» в спектакле-дуэте была она. Табаков, однако, был иного мнения о таланте партнерши и, возглавив МХТ им. Чехова, незамедлительно ее пригласил. Так Покровская заиграла в МХТ, не оставляя службы в «Современнике».

— Кто-то мне сказал, что она была в тени своих великих родителей. Категорически не согласен с этим, — уверен Игорь Золотовицкий. — Она была потрясающая. Повторюсь, потрясающая актриса! Сыграла просто замечательные роли уже в зрелом возрасте, а «Господа Головлевы» — это вообще один из лучших спектаклей, которые я видел.

По мнению ректора ГИТИСа Григория Заславского, Алла Борисовна удивительным образом соединяла в себе две важнейших линии.

— Первая — линия невероятного реалистического правдоподобия, которую она продемонстрировала в «Крутом маршруте», а впоследствии уже на сцене МХТ имени Чехова в «Дыхании жизни». И вторая — невероятная готовность к актерскому хулиганству и к беспредельному озорству, что на заре своей актерской карьеры она продемонстрировала в таком гротеском, сатирическом спектакле «Голый король» и годы спустя в «Виндзорских насмешницах» в постановке Сергея Яшина. Алла Борисовна там бесконечно хулиганила на пару с Лией Ахеджаковой, — поделился с «Известиями» Григорий Заславский.

Учить и учиться

Еще в жизни Аллы Покровской было кино. Несколько десятков разноплановых ролей и персонажей разной степени «главности», большинство из которых казались воплощением душевности и порядочности. Вся страна смотрела трогательную многосерийную мелодраму «Такая короткая долгая жизнь», вникала в социальную подоплеку фильма «Строится мост», где снялся почти весь первый «Современник», переживала детективную мелодраму из «Следствие ведут знатоки». Авангардный «Июльский дождь» Марлена Хуциева остался уделом интеллектуалов, но благодаря этой ленте в зрительской памяти сохранилась прелестная молодая Покровская времен ее супружества с Олегом Ефремовым. Главным достижением этого союза стал сын-актер, обладатель могучей наследственной энергетики, благодаря которому в последние годы ее всё чаще представляли в СМИ как маму Михаила Ефремова.

Она же своей основной работой всегда считала не материнство и даже не актерство, а педагогику: начала преподавать на курсе Ефремова в Школе-студии МХАТа, еще когда были живы мхатовские «старики». Среди ее учеников — не только поколения студентов Школы-студии, но и вот уже 12 лет ученики театральной школы Станиславского в Бостоне, организованной Олегом Табаковым совместно с преподавателями Гарварда и Бостонского театра. Причем педагогом для своих учеников она оставалась и спустя годы после выпуска. Более того, бесценным экспертом, способным и подсказать, и направить, считали ее зрелые, давно отучившиеся коллеги.

— Мы познакомились с Аллой Борисовной Покровской, когда я пришел в «Современник» в 1981 году. Она была педагогом моей дочки Дашеньки, которая училась в школе-студии МХАТ, а я стал крестным отцом Миши Ефремова. Так что отношения у нас были родственные, — рассказал «Известиям» заслуженный артист России Василий Мищенко. — То, что она была потрясающей актрисой, даже не обсуждается. Она — замечательный педагог, я часто обращался к ней, когда репетировал какую-нибудь роль, просил, чтобы она пришла на прогон, посмотрела, посоветовала, сказала, что и как. Всегда прислушивался к ней.

В квартире, где долгие годы жила Алла Борисовна, осталось множество фотографий: коллеги, студенты, родные. Но почти нет ее снимков, хотя актерам свойственно любить собственные изображения. Покровской в этом не было нужды. Ее облик навсегда сохранит благодарная память учеников.

— Я плачу вместе с ее учениками в Школе-студии МХАТ, потому что в какой-то степени она и мой учитель, — не сдерживает эмоции Игорь Золотовицкий. — Да, Алла Борисовна улетела, но она никогда не исчезнет из истории отечественного театра...

Прощание с актрисой состоится 27 июня в МХТ имени Чехова с 11:00. В 13:00 начнется отпевание в храме Софии Премудрости Божией. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. 


Фото:   teatral-online.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
25 июня 2019  22:44
Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС.
Олег Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после... Социум
30
25 июня 2019  19:09
Дрон способен захватывать наземные цели с расстояния до 10 метров и определять координаты объектов.
На форуме "Армия-2019" показали сов, которые не то, чем кажутся
Дрон способен захватывать наземные цели с расстояния до 10 метров и определять координаты объектов.  Социум
160
25 июня 2019  18:55
Горожане смогут увидеть новые ракурсы пространства шумного мегаполиса и освежить в памяти исторические факты о родном крае.
В Самаре проведут бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии для всех желающих
Горожане смогут увидеть новые ракурсы пространства шумного мегаполиса и освежить в памяти исторические факты о родном крае.  Социум
130
Весь список

Здравоохранение
25 июня 2019  14:18
Экспресс-тест на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта), результат сообщается конфиденциально в течение 15-20 минут.
В Струковском саду можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ
Экспресс-тест на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта), результат сообщается конфиденциально в течение 15-20 минут.   Здравоохранение
206
25 июня 2019  13:42
Ранняя диагностика онкозаболеваний в Самарской области на особом контроле В 2018 году от новообразований умерло 6186 человек.
Ранняя диагностика онкозаболеваний в Самарской области на особом контроле
В 2018 году от новообразований умерло 6186 человек. Здравоохранение
159
21 июня 2019  13:48
При реорганизации Самарского психоневрологического диспансера сократят 70 ставок
При реорганизации Самарского психоневрологического диспансера сократят 70 ставок
Медучреждение присоединили к областной клинической психбольнице. Здравоохранение
366
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13936
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13986
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14192
Весь список
Туризм
25 июня 2019  10:30
Электронная путевка станет обязательной для туроператоров
Электронная путевка станет обязательной для туроператоров
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
189
19 июня 2019  12:06
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица.
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
306
17 июня 2019  14:01
В Самаре пройдет 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений
В Самаре пройдет 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
284
Весь список
Образование
25 июня 2019  17:49
Образовательный интенсив «Остров 10-22» пройдет в Москве с 10 по 22 июля. Его цель – развитие команд региональных университетов, реализующих системные изменения.
Самарская команда НОЦ вместе с командами вузов проведет брейнсторм по отбору инновационных проектов на «Остров 10-22»
Образовательный интенсив «Остров 10-22» пройдет в Москве с 10 по 22 июля. Его цель – развитие команд региональных университетов, реализующих системные... Образование
154
24 июня 2019  12:22
Победительницу Диктанта Победы из Самарской области наградили в московском Музее Победы
Победительницу "Диктанта Победы" из Самарской области наградили в московском Музее Победы
Всего жюри выбрало 10 победителей диктанта. Образование
221
24 июня 2019  11:55
Бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
Бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%. Образование
247
Весь список

Культура
25 июня 2019  21:29
На 82-м году ушла из жизни Алла Борисовна Покровская. Народная артистка РСФСР. Легенда сцены. Выдающийся театральный педагог, воспитавший поколения актеров.
Ушла из жизни народная артистка РСФСР Алла Покровская
На 82-м году ушла из жизни Алла Борисовна Покровская. Народная артистка РСФСР. Легенда сцены. Выдающийся театральный педагог, воспитавший поколения актеров. Культура
78
25 июня 2019  13:33
Состоялся выпускной дипломный концерт студентов Самарского хореографического училища (колледжа)
Состоялся выпускной дипломный концерт студентов Самарского хореографического училища (колледжа)
Из шести выпускниц две приглашены работать в балетную труппу самарского театра. Культура
182
25 июня 2019  12:59
Самарцев зовут на эко-арт фестиваль «Чистый Репин» за Волгу: программа
Самарцев зовут на эко-арт фестиваль «Чистый Репин» за Волгу: программа
Для гостей подготовлена обширная программа. Культура
202
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14722
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14278
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
952
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1432
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
295
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
484
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
432
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
400
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
503
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
490
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
520
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
419
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
665
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
689
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
422
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
737
Весь список

Мероприятия
Игорь Комаров принял участие в закрытии первой смены лагеря «Гвардеец»
На открытых площадках Самары продолжается музыкальный фестиваль «Открытое небо – открытые сердца»
Всех желающих приглашают принять участие в фото-марафоне «Самара LIVE»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные