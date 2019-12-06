Уникальная выставка «Государь. Воин. Защитник веры» пройдет в Самаре в рамках празднования Дня города
6 декабря 2019 15:02
75
Уникальные исторические артефакты, которые никогда не покидали Сергиево-Посадский музей-заповедник, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, смогут увидеть все жители и гости Самарского региона.
Великого князя Дмитрия Ивановича многое связывало с преподобным Сергием Радонежским, который оказал ему поддержку в объединении русских земель, прекращении междоусобных войн, дал благословение на решающее сражение на Куликовом поле. Поэтому среди представленных ценностей будет фелонь преподобного Сергия Радонежского, его сандалии и 2 креста‐мощевика – родовая святыня великокняжеского дома Дмитрия Донского.
Сейчас выставка проходит в Москве – в Государственном историческом музее. По словам настоятеля Храма Преподобной Евфросинии, великой Княгини Московской в Котловке Клавдиана (Сафонова), выставка произвела большой резонанс и вызвала огромный интерес со стороны жителей и гостей Москвы, а также – археологов, ученых, историков и православных верующих. Помощь в организации выставки оказало Представительство Самарской области в Москве.
«Все с глубоким уважением и почитанием относятся к преподобному Сергию Радонежскому. И многие посетители выставки, на мой взгляд, были счастливы увидеть воочию такие артефакты 14 века, – отметил Клавдиан. – Мы очень благодарны и Губернатору Самарской области, и сотрудникам представительства региона в Москве, которые откликнулись на наш призыв и помогли нам организовать перевозку артефактов. И мы это сделали успешно».
Самара станет вторым городом, куда будут привезены уникальные исторические ценности. Планируется, что ее открытие состоится в следующем году и будет приурочено ко Дню города. «Я очень рада, что Самара первая примет эту выставку, – отметила Любовь Акелина, председатель фонда «Региональный Благотворительный общественный фонд имени Великой Княгини Евдокии Московской». – Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров хорошо знает историю и интересуется ею. Он заинтересован в том, чтобы жители Самарской области смогли прикоснуться к истории и увидеть эту выставку».
Любовь Акелина узнала от Главы региона, что Самара очень тесно связана со святителем Алексием, который был воспитателем великого князя Дмитрия Донского. «Мы дополним эту выставку и другими раритетными вещами. Она будет связана и со святителем Алексием – покровителем Самары. Мы постараемся сделать все, чтобы самарцы увидели уникальные вещи, которые связаны и со святителем Алексием. Думаю, что это будет приятной неожиданностью для всех», – заверила председатель фонда.
Планируется, что выставка в Самаре будет проходить в течение нескольких недель. У каждого жителя региона будет уникальная возможность познакомиться со святынями — артефактами 14 века, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 декабря 2019 15:15
Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Социум
58
6 декабря 2019 15:10
На месте будущего строительства был установлен поклонный крест. Социум
65
6 декабря 2019 14:46
Оборудована временная дорога от села Шелехметь до урочища Белые домики протяженностью 27 км, которая будет поддерживаться в проезжем состоянии всю зиму. Социум
72
Здравоохранение
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
210
4 декабря 2019 12:55
Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Здравоохранение
239
4 декабря 2019 10:00
Им оказалась «селедка под шубой». Здравоохранение
258
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
135
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14866
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14726
Туризм
3 декабря 2019 17:46Билеты онлайн на автобус - выгодно и оперативно
Автобусные поездки пользуются все большей популярностью и спросом. Современные автобусы комфортабельны, в них удобно ездить даже на достаточно дальние... Туризм
65
2 декабря 2019 13:52
Всего с января по октябрь Турцию посетили более 40,7 млн иностранных туристов. Туризм
362
29 ноября 2019 13:26
Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Туризм
398
Образование
6 декабря 2019 13:58
Для этого следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Образование
80
5 декабря 2019 16:28
Работы учеников проверят независимые эксперты. Результаты выпускники Самарской области смогут узнать 18 декабря. Образование
361
5 декабря 2019 16:08
Рекордное число проектов Самарского политеха поддержало Министерство науки и высшего образования РФ. Образование
319
Культура
6 декабря 2019 15:02
Дмитрий Азаров в Москве встретился с представителями Общественного Фонда им. Великой Княгини Евдокии Московской, а также представителями духовенства РПЦ. Культура
74
6 декабря 2019 12:32
Библиотека приглашает на презентацию новой книги детей и взрослых. Культура
97
6 декабря 2019 10:59
Он расположится в торговом комплексе "ГудОк". Культура
113
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
105
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15501
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
73
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
100
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
229
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
210
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
525
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
464
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
428
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
752
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1104
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
428
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
453
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
711
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1945
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2409
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1651
Мероприятия