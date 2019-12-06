Уникальная выставка «Государь. Воин. Защитник веры» пройдет в​ Самаре в рамках празднования Дня города

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Уникальные исторические артефакты, которые никогда не покидали Сергиево-Посадский музей-заповедник, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, смогут увидеть все жители​ и гости​ Самарского региона.Великого князя Дмитрия Ивановича многое связывало с преподобным Сергием Радонежским, который оказал ему поддержку в объединении русских земель, прекращении междоусобных войн, дал благословение на решающее сражение на Куликовом поле. Поэтому среди представленных ценностей будет фелонь преподобного Сергия Радонежского, его сандалии и 2 креста‐мощевика​ – родовая святыня великокняжеского дома Дмитрия Донского.Сейчас выставка проходит в Москве – в Государственном историческом музее.​ По словам​ настоятеля​ Храма Преподобной Евфросинии, великой Княгини Московской в​ Котловке​ Клавдиана​ (Сафонова), выставка произвела большой резонанс и вызвала огромный интерес со стороны жителей и гостей Москвы, а также – археологов, ученых, историков и православных верующих. Помощь в организации выставки оказало Представительство Самарской области в Москве.«Все с глубоким уважением и почитанием относятся к преподобному Сергию Радонежскому. И многие посетители выставки, на мой взгляд,​ были счастливы увидеть воочию​ такие артефакты 14 века,​ –​ отметил​ Клавдиан. –​ Мы очень благодарны и Губернатору Самарской области, и сотрудникам представительства региона​ в Москве, которые откликнулись на наш призыв и помогли нам организовать перевозку​ артефактов.​ И мы это сделали успешно».Самара станет вторым городом, куда будут привезены уникальные исторические ценности.​ Планируется, что ее открытие состоится в следующем году и будет приурочено ко Дню города.​ «Я очень рада, что Самара первая примет эту выставку,​ –​ отметила​ Любовь​ Акелина,​ председатель фонда «Региональный Благотворительный общественный фонд имени Великой Княгини Евдокии Московской». –​ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров хорошо знает историю и интересуется ею. Он заинтересован в том, чтобы жители Самарской области смогли прикоснуться к истории и увидеть эту выставку».Любовь​ Акелина​ узнала от Главы региона, что​ Самара очень тесно связана со святителем Алексием, который был​ воспитателем​ великого князя Дмитрия Донского.​ «Мы дополним эту выставку​ и​ другими​ раритетными вещами. Она будет связана​ и​ со святителем Алексием​ – покровителем Самары.​ Мы постараемся сделать все, чтобы​ самарцы​ увидели уникальные вещи, которые связаны и со святителем Алексием.​ Думаю, что это будет приятной неожиданностью для​ всех»,​ –​ заверила председатель фонда.Планируется, что выставка в Самаре будет проходить в течение нескольких недель. У каждого жителя региона будет уникальная возможность познакомиться со святынями — артефактами 14 века, передает пресс-служба облправительства.​