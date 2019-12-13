Умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова

123

Как сообщает пресс-служба театра, Дурова умерла 13 декабря после продолжительной болезни.О дате и месте прощания сообщат дополнительно.Екатерина Дурова — дочь народного артиста СССР Льва Дурова. Служила в Театре на Таганке и Театре на Малой Бронной, сыграла почти в 30 фильмах, в их числе "Фантазии Фарятьева", "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день", сериал "Кровавая барыня".Фото: Wikimedia/life.ru