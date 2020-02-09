Умер композитор Сергей Слонимский

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"С прискорбием сообщаем, что на 88-ом году жизни скончался выдающийся отечественный композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Сергей Михайлович Слонимский. Музыкальный мир понес тяжелейшую утрату", — сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Комитет выражает соболезнования родным и близким композитора."Ярчайший композитор современности, добрый и отзывчивый человек — таким его знали почитатели исполнительского мастерства и многочисленные ученики. Всю свою жизнь Сергей Михайлович отдал служению отечественному искусству. Его произведения стали настоящей классикой", — отмечается в сообщении.Сергей Слонимский родился 12 августа 1932 года в Ленинграде. Советский и российский композитор, педагог, профессор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки и Государственной премии России. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.Фото: Юрий Белинский/TACC