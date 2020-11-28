Умер клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин

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Умер участник группы «Дюна», клавишник Андрей Апухтин, передает РБК. О смерти музыканта сообщила на своей странице в Instagram жена солиста группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.



Апухтина не стало 27 ноября.



«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет...», — написала Сенчукова в Instagram. Причину смерти музыканта она не назвала.



Группа «Дюна» была популярной в 1990-е годы. Апухтин играл в группе с 1991 года.



Фото: соцсети



