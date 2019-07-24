Умер актер Рутгер Хауэр
24 июля 2019 21:44
196
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни, его похоронили в среду.
Хауэр наиболее известен по роли репликанта-убийцы в культовом фильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, картинам "Достучаться до небес, "Попутчик", "Зов предков", "Ночные ястребы", а также сериалам "Десятое королевство" и "Великий Мерлин".
В 1988 году он получил "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Побег из Собибора".
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 июля 2019 23:41
Пожар в детском лагере, унёсший жизни четверых детей, мог начаться из-за упавшего на обогреватель мокрого полотенца. Социум
91
24 июля 2019 23:04
По факту – это палатка люксового качества, оборудованная мебелью, мягкой кроватью, электричеством, душем, туалетной комнатой и другими удобствами. Социум
99
24 июля 2019 22:03
Строительство развязки со стороны города. Социум
115
Здравоохранение
24 июля 2019 12:45
Самара - на 15 месте. Здравоохранение
270
24 июля 2019 11:13
Год назад здесь вышел из строя компьютерный томограф. Здравоохранение
215
23 июля 2019 10:51
Это может произойти, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией.рит условия сотрудничества с его организацией. Здравоохранение
306
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14086
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14111
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14274
Туризм
24 июля 2019 13:33
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
218
24 июля 2019 12:52
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
205
21 июля 2019 12:00
Это bleisure-путешествия. Туризм
399
Образование
24 июля 2019 23:27
Престиж среднего профессионального образования в СО растёт. Образование
86
24 июля 2019 23:14
Защита проектов — финал образовательного интенсива, который проходил с 10 по 22 июля в Москве на базе Сколковского института науки и технологий. Образование
119
23 июля 2019 12:13
117 школ и 31 учреждение профессионального образования к 2022 году будут оснащены новыми компьютерными классами. Образование
373
Культура
24 июля 2019 21:44
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни. Культура
194
23 июля 2019 12:58
Гостей праздника ждет множество развлекательных площадок. Культура
418
22 июля 2019 23:27
Режиссер "Аватара" с юмором признал поражение, но еще может отыграться. Культура
327
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14858
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14369
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1065
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1539
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
438
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
395
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
303
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
446
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
480
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
350
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
754
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
652
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
852
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
866
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
583
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
907
Мероприятия