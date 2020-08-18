Три премьеры и одна реконструкция: театр Драмы откроет сезон одним из первых 3 сентября

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«Я хотел бы обратить внимание на очень позитивные новости, которые случились буквально в последние дни, — отметил Борис Илларионов, — в нынешних условиях с довольно сложными и серьезными законодательными ограничениями проведения культурно-массовых мероприятий издано Постановление Губернатора о том, что с 1 сентября наши театральные труппы могут начать новый творческий сезон и принимать зрителей».Театр Драмы откроет сезон одним из первых 3 сентября. И покажет премьерный спектакль, который Валерий Гришко поставил к 75-летию Победы и который из-за пандемии зрители увидели только в телевизионной версии. Это спектакль по пьесе «Не покидай меня» белорусского драматурга Алексея Дударева. Валерий Гришко готовил его в содружестве с автором пьесы, который написал для этой постановки эксклюзивный вариант сценария и был удовлетворен результатом.Сейчас уже стартовала продажа билетов на спектакли нового 170 театрального сезона. Активно идут репетиции сразу трех премьер. В октябре ожидается премьера спектакля «Десять негритят» в постановке Михаила Лебедева, это будет экспериментальное прочтение известной детективной истории. На ноябрь планируется премьера спектакля «Пролетая над гнездом кукушки» в постановке Валерия Гришко, а в начале 2021 года состоится премьерный показ «Тартюфа» в постановке Александра Кузина.Министр культуры отметил еще одно знаковое событие, которое ожидает Самарский академический театр драмы в новом сезоне. А именно начало реконструкции здания театра, которое является памятником истории и культуры федерального значения.«Несколько дней назад состоялось заседание градостроительного совета, который провел губернатор Дмитрий Азаров. Повестка была очень серьезной, насыщенной. Рассматривались сложные вопросы. Был рассмотрен и вопрос о реконструкции театра драмы. Градостроительным советом принята концепция. Надеюсь, что до конца этого года проектировщики закончат работу над проектно-сметной документацией, она пройдет экспертизу. А в следующем году мы сможем приступить к реконструкции здания театра», — рассказал Борис Илларионов, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО