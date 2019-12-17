Телеканал Культура покажет фильм о самарцах - участниках перелета через Северный ледовитый океан на самолетах-амфибиях

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Арктическая авиационная экспедиция стартовала 3 июля 2018 года со взлетного поля аэропорта в селе Красный Яр Самарской области, принадлежащего НПО «АэроВолга». Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию. Всего самолеты преодолели путь длиной в более чем 20 тыс. км над полярными территориями. Такой перелет на отечественных самолетах-амфибиях прошел впервые в истории российской авиации.В составе экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель – летчик-космонавт Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.В перелете были задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонн) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг). Все самолеты – производства НПО «АэроВолга», расположенного в селе Красный Яр Самарской области. Самолеты летели на высоте до 3 тыс. метров со скоростью около 200 км в ч.Маршрут перелета пролегал через города Урай, Сургут, Норильск, Тикси, далее вдоль берега Северного Ледовитого океана до мыса Шмидта и бухты Провидения, затем через Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию, после чего экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары возвращается в Самарскую область. По пути участники совершили около 50 остановок и посадок. Экспедиция продлилась 43 дня.По признанию Владимира Евстафьева, летчика-испытателя и одного из участников экспедиции, в каждой стране казалось, что красивее быть не может, но в каждом новом месте оказывалось «может». Ночевали тоже в экстремальных условиях – на полу в приемнике аэропорта, в палатке. «Иногда были приличные гостиницы, даже с горячей водой», — пошутил Олег Атьков, отвечая на один из вопросов журналистов, а потом добавил, что медведя все-таки не довелось встретить.По словам Олега Атькова, нештатных ситуаций было много, в том числе участники много спорили перед каждым отправлением – рисковать никто не хотел. Летчики выразили надежду, что в будущем такой маршрут станет доступным для туристов, передает пресс-служба облправительства.