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В рамках подготовки к проведению фестиваля в настоящее время реализуются следующие мероприятия.Сформирована рабочая группа с участием представителей Правительства области, администрации г.о. Самара, правоохранительных органов, дирекции фестиваля под руководством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова.На основании решения соответствующей комиссии определена некоммерческая организация – получатель бюджетной субсидии на проведение фестиваля. Это «Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева». Положение о фестивале дорабатывается организатором фестиваля и в ближайшее время будет официально опубликовано.Художественным Советом сформирован список бардов, приглашенных к участию в фестивале. Решены вопросы их проезда и проживания. Завершается совместная работа художественного совета и дирекции по формированию программы фестиваля. Все творческие, спортивные, детские и прочие площадки, традиционно работавшие на фестивале, будут работать и в этом году.Техническая подготовка Грушинской поляны идет полным ходом. Обновлен номерной фонд «Фестивального парка», выполнен ремонт сцен, установлен железный мост. Запущены скважины с питьевой водой, выполняется анализ ее качества. Идет подготовка пляжа на берегу реки Волги.Приглашаем всех любителей авторской песни принять участие в фестивале, передает пресс-служба облправительства.