Театральный сезон в Самаре откроется 15 августа

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В последующие дни театр покажет детективную комедию «Фен-шуй» (12+), комитрагедию «Не такой как все» (16+) и комедию «Тестостерон» (18+).В сентябре Самару ожидают сразу несколько фестивалей: с 9 по 11 сентября впервые состоится парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей» (на площадке «Самарской площади»). С 15 по 20 сентября пройдет XIV Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». А с 23 по 30 сентября — IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная».