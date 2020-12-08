Театр «Самарская площадь» получил грант Правительства Российской Федерации на постановку спектакля

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Экспертный совет Министерства культуры Российской Федерации определил получат елей грантов на реализацию творческих проектов в 2021 году.

Конкурс стартовал в сентябре этого года. Всего за месяц в адрес конкурсной комиссии поступили заявки от 203 театральных и 89 музыкальных коллективов. В каждом направлении эксперты отобрали 15 проектов.

Обладателями грантов стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Новосибирска, Астрахани, Липецка, Иваново, Ярославля и Самары.

Грант правительства Российской Федерации на постановку спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» (пьеса Александра Игнашова на тему одноименного рассказа Федора Достоевского) получил самарский театр «Самарская площадь». Руководитель проекта — директор театра, заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова, режиссер-постановщик — Александр Кладько (Санкт-Петербург), художник-постановщик — Алексей Уланов (Санкт-Петербург), композитор — Андрей Рубцов (Москва)

«В этом году впервые муниципальные драматические театры смогли участвовать в конкурсе грантов. Рискнули, отправили заявку, и нам удалось его получить. Я считаю, что немаловажную роль в отборе сыграло то, что спектакль, по рассказу Федора Достоевского, открывает его как сатирического писателя. Мы постарались раскрыть неизвестную публике эту грань творчества автора. Нам очень отрадно, что к 200-летию писателя мы сможем подготовить достойный спектакль с музыкальным наполнением», - рассказала Наталья Носова.

Премьера спектакля запланирована на апрель 2021 года, передает пресс-служба горадминистрации.