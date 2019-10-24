Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 24 октября, 18:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/10:
USD 63.8
0.17
EUR 70.96
0.04
Новости /  Общество /  Культура  

Театр «Самарская площадь» находится на гастролях в Штутгарте

24 октября 2019 13:24
153
На сцене Theater Atelier Самарские артисты покажут спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Д. Данилова.
Муниципальный «Театр «Самарская площадь» находится на гастролях в Штутгарте!

Творческий визит проходит в рамках культурного обмена между городами -партнёрами .

23-24 октября на сцене Theater Atelier Самарские артисты покажут спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Д. Данилова.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Д.Данилова, которая сейчас лидирует по количеству постановок в России . Она является Лауреатом Национальной премии «Золотая маска -2018 года». Спектакль о том, как мы видим ( или, скорее , не видим) окружающую нас реальность, передает пресс-служба театра. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 октября 2019  17:05
Владельцам жилья в многоквартирных домах необходимо знать, как грамотно управлять своим имуществом.
Управление многоквартирными домами: актуальная информация и рекомендации экспертов
Владельцам жилья в многоквартирных домах необходимо знать, как грамотно управлять своим имуществом.  Социум
76
24 октября 2019  17:01
В ходе встречи Татьяна Москалькова и Ольга Гальцова обсудили актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе этапы решения проблемы обманутых дольщиков.
Татьяна Москалькова согласовала назначение Ольги Гальцовой на должность УПЧ в Самарской области
В ходе встречи Татьяна Москалькова и Ольга Гальцова обсудили актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе этапы решения... Социум
106
24 октября 2019  16:09
Столичным экспертам они представят мюзикл «Тайна Серого замка или каникулы с привидениями».
Студия «Дорога добра» отправилась в Москву на конкурс "Роза ветров"
Столичным экспертам они представят мюзикл «Тайна Серого замка или каникулы с привидениями».  Социум
98
Весь список

Здравоохранение
24 октября 2019  12:19
Утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.  Здравоохранение
160
23 октября 2019  23:58
Профессия врач. Основы и опыт
 Есть три священные профессии – это учитель, священник и врач.   Здравоохранение
28
23 октября 2019  22:59
Если давление не приходит в норму в течение 30-40 минут, стоит задуматься о вызове врача.
Врач назвал признаки гипертонического криза
Если давление не приходит в норму в течение 30-40 минут, стоит задуматься о вызове врача.  Здравоохранение
303
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14642
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14541
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14545
Весь список
Туризм
17 октября 2019  11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.
Россия может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.  Туризм
329
14 октября 2019  10:34
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
 Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA.  Туризм
124
9 октября 2019  13:08
Свадьба на Бали - это здорово!
Свадьба на Бали - это здорово!
 Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
104
Весь список
Образование
24 октября 2019  15:13
Подарок к 85-летию Кроноцкого заповедника подготовили студенты Политеха.
Посылка со съедобной посудой отправлена из Самары на Камчатку
Подарок к 85-летию Кроноцкого заповедника подготовили студенты Политеха.  Образование
115
23 октября 2019  17:56
Учебный полигон и специализированная лаборатория помогут студентам усовершенствовать свои компетенции и применить знания на практике.
Электрощит Самара открывает полигон и лабораторию для будущих инженеров СамГУПС
 Учебный полигон и специализированная лаборатория помогут студентам усовершенствовать свои компетенции и применить знания на практике.  Образование
304
22 октября 2019  15:09
Для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов.
Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев
Для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов.  Образование
282
Весь список

Культура
24 октября 2019  13:24
На сцене Theater Atelier Самарские артисты покажут спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Д. Данилова.
Театр «Самарская площадь» находится на гастролях в Штутгарте
На сцене Theater Atelier Самарские артисты покажут спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Д. Данилова.  Культура
152
23 октября 2019  13:20
Мероприятие посвящено 30-летнему юбилею народного академического хора ветеранов войны и труда «Возрождение.
В ДК "Победа" пройдет концерт академических хоров Самары «Рябиновый бал»
Мероприятие посвящено 30-летнему юбилею народного академического хора ветеранов войны и труда «Возрождение.  Культура
318
23 октября 2019  10:33
Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков.
В Самаре продолжается XIX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест
Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков.  Культура
256
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15288
Весь список
Мода
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
36
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
229
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
276
Весь список


Видео
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
369
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
425
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
446
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1006
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
676
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
613
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1115
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1787
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1235
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1512
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1695
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1158
Весь список

Мероприятия
Студия «Дорога добра» отправилась в Москву на конкурс "Роза ветров"
В Самарской области пройдет финал XII областного смотра часовых Постов № 1
Самарские школьники покажут спектакль против зависимостей на Областном слете волонтеров «Свежий ветер»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные