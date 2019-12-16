Свой юбилей худрук театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев отметит премьерой Б. Брехта - «Кавказский меловой круг»

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Сюжет пьесы Брехта основан на библейской притче о человеческой бескорыстности. В очерченный на земле мелом круг вступают две женщины. Одна родила ребенка, другая вырастила его. Им предстоит бороться за признание права на материнство…Художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев о предстоящей премьере: «В «Кавказском меловом круге» нашего зрителя ждет другой театр. Пьеса Брехта очень театральна и притчева. Привычной «четвертой стены» не будет, артисты будут обращаться к залу напрямую. В чем-то это будет едва ли не балаганный, площадной театр!На мой взгляд, в пьесе заложен вопрос, есть ли в нашем неудобном, жестоком, мире высшая справедливость. Если она есть, то от кого она – от природы, от человека, от Бога? Брехт доказывает нам, что эта справедливость есть! Бывает, ты взваливаешь на себя одну непосильную ношу за другой, бывает, судьба загоняет тебя в капкан безысходности, ты живешь с ощущением полного тупика, и вдруг происходит нечто чудесное, абсолютно неожиданное – и в твою жизнь приходит настоящее счастье!»Постановка: Евгений ДробышевХудожник: Николай Слободяник (Санкт-Петербург)В ролях: нар.арт. респ.Башкортостан Г.Муштаков, засл.арт Сам. обл. Н.Носова, А.Карпинская, О.Сергеев, В.Лоркин, В.Агеева, С.Булатов, Р.Лексин, П.Скрябин М.Акаемов, О.Рубцов, Ю.Бакоян, В.Просвирина, И.Белоцерковский, Е.Остапенко, Л.Суворкина, М.Демидова.