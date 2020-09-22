Стихии Анны Голубкиной в Музее Модерна

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25 сентября Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет на площадке Музея Модерна выставку Анны Голубкиной, одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века.

Ученица великого Огюста Родена, ценившего её талант, первая женщина-скульптор в России, получившая европейское образование, а затем и признание, Анна Голубкина принадлежала к плеяде русских мастеров эпохи Серебряного века, которые изменили художественный язык скульптуры.

В экспозиции будут представлены произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и Самарского областного художественного музея. «Стихии Анны Голубкиной» — большое событие: первой выставкой самарского филиала Государственной Третьяковской галереи станет выставка первой русской женщины-скульптора. Выставка демонстрирует все этапы и направления более чем тридцатилетнего творческого пути мастера во всём их многообразии — импрессионизм, символизм, экспрессионизм, увлечение искусством Древнего Египта, Месопотамии и Греции.

Сегодня Музей А.С. Голубкиной в Москве входит в состав Государственной Третьяковской галереи и является наиболее полным собранием её произведений. Многие работы Голубкиной покидают Москву впервые за 70 лет. Последний раз их вывозили из Третьяковки во время эвакуации в годы войны. Кроме того, в послевоенные годы многие гипсовые отливы работ Голубкиной были переданы в региональные музейные собрания, благодаря чему на выставке можно увидеть редкие экспонаты из коллекции Самарского областного художественного музея.

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре учрежден приказом министерства культуры России в августе 2019 года. В 2022 году откроется основное здание самарского Филиала — Фабрика-кухня — шедевр конструктивизма и памятник культуры федерального значения. Сейчас на Фабрике-кухне ведутся реставрационные работы. До открытия главного здания Филиал ведет выставочную и образовательную работу во временном офисе и на культурных площадках Самары. «Стихии Анны Голубкиной»— первый выставочный проект, подготовленный филиалом Государственной Третьяковской галереи совместно с музеями Самарской области.

Всего в залах Музея Модерна разместится почти сто экспонатов. Помимо отливов в материале, на выставке экспонируются уникальные произведения из мрамора, позволяющие увидеть Голубкину и как мастера по обработке камня, а также камеи из слоновой кости и морской раковины. Акварельный гербарий растений средней полосы России представляет «другую» Голубкину — художника-графика, знатока цветочной ботаники.

Пластический облик самарского особняка подчеркивает органичную причастность творчества русского скульптора-новатора к господствовавшему в культуре Европы и России рубежа XIX–ХХ веков стилевому течению. Для выставки создан специальный дизайн-проект экспозиционного пространства.

Выставка тематически разделена на пять частей: «Рождение стиля», «Портреты»,«Мастер и материал», «Зарайский сад» и «Зарайские сфинксы». В первом представлены знаковые работы скульптора, показывающие формирование уникального стиля и движение от традиции к модерну. Во втором зале размещены скульптурные портреты Голубкиной как непревзойденного мастера психологического портрета.

В зале «Мастер и материал» посетители смогут заглянуть в мастерскую гения, увидеть, как работала художница, как новаторское отношение к материалу сформировало новую пластику в её произведениях. «Зарайский сад» — посвящение малой родине скульптора, Зарайску, небольшому городку, оказавшему огромное влияние на личность и творчество Анны Голубкиной. Зал «Зарайские сфинксы» посвящён одному из главных шедевров Голубкиной — скульптуре «Старая», в которой воплотилось увлечение скульптора культурой древнего Египта.

Выставка будет сопровождаться большой образовательной и просветительской программой. В день открытия состоится лекция Татьяны Галиной, научного сотрудника музея Голубкиной в составе ГТГ. В образовательном центре Третьяковки в Самаре пройдут ридинг-группы и мастер-классы.

Выставка «Стихии Анны Голубкиной» проводится совместно Государственной Третьяковской галереей, Самарским областным художественным музеем, Музеем Модерна (в составе Музея имени Алабина) и галереей «Виктория». Проект реализован при поддержке Леонида Михельсона, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО