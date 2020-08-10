Стартует новый музейно-театральный проект «Один день в музее»

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Последние десятилетия музеи стремительно меняются, возникает массовый интерес к искусству, молодеет публика. В музейную жизнь вторгаются концерты, перформансы, кинопоказы, поэтические вечера, лекции и образовательные программы становятся нормой для музейной институции.Каждый из нас считывает произведение искусства в меру своей готовности — культурного багажа и возможности актуализировать свой опыт в данный конкретный момент. Организаторы проекта предлагают своим зрителям — людям самых разных профессий, с различным культурным и жизненным опытом, подлинным знатокам искусства и восторженным неофитам — пересечься в музее и провести один день в необычных мультижанровых встречах с искусством.Сначала посетители побывают на одноименной выставке одного из самых известных и ярких современных французских фотографов Жерара Юфера, выступающего в роли художника, антрополога и социолога, тонкого и умного рассказчика; с юмором наблюдающего, фиксирующего и анализирующего увиденное. Монохромные фотографии Юфера, «выросшего на черно-белой эстетике», — это возможность увидеть себя со стороны и задуматься о собственном отношении к искусству…В уютном музейном дворике, уже завоевавшем статус нового городского арт-пространства, участников музейно-театрального проекта ждет продолжение изысканной черно-белой истории — легендарный спектакль «Играем Бидструпа» театра «Самарская площадь». Пластическая клоунада по рисункам датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа — словно ожившие старинные черно-белые фотографии в семейном альбоме: комические, лирические, трогательные и романтические жизненные ситуации, понятные и узнаваемые; смешные, милые и необычные!Застывшие мгновения, ожившие карикатуры, прекрасная музыка, талантливые люди — это «Один день в музее», передает пресс-служба минкульта СО.