Стартует Всероссийская акция «Книжные сезоны»

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Издатели, федеральные и региональные книжные магазины и известные авторы объявляют о старте масштабного проекта - «Книжные сезоны».Его цель – поддержать читателей по всей России и сообщить, что книжные готовы к их возвращению после локдауна. Первая акция в рамках проекта – «Сказка в книжном» - адресована детям.Тщательное соблюдение мер безопасности и выгодные акционные предложения на бестселлеры и лонгселлеры для детей и родителей сделают книги еще доступнее.Специально для акции издатели отобрали топовые книги для детей и родителей. О них расскажут сами авторы в рамках онлайн-марафона эксклюзивно на видеоплатформе Яндекс.Эфир. Все видео будут собраны на специальном канале «Книжные сезоны», чтобы пользователи в любое удобное время смогли посмотреть то, что им интересно.С 6 по 8 августа писатели, психологи, педагоги прочитают отрывки из своих произведений, проведут мастер-классы для детей и лекции для родителей. В числе участников лучшие детские авторы: Олег Рой, Анастасия Орлова, Эдурад Веркин, Наринэ Абгарян, Дмитрий Емец, Катя Матюшкина, Нина Дашевская, Андрей Усачев, Ирина Лукьянова.Организаторы акции – Российский книжный союз, журнал «Книжная индустрия», Ассоциация книгораспространителей независимых государств, Ассоциация книгоиздателей России. В акции принимают участие более 1000 книжных магазинов, 23 издательства, 30 популярных авторов в более чем 200 городах России.«Наши главные читатели – это, безусловно, дети, которых в стране почти 33 миллиона. И эта акция - для них и их родителей. В ассортименте книжных магазинов накануне начала нового учебного года – проверенная временем классика и новинки учебной, художественной и научно-популярной литературы для детей. Эти книги помогут ребятам провести с пользой лето и с интересом вернуться в школу в сентябре. Уверен, родители и педагоги оценят все возможности этой акции, и читатели всех возрастов снова придут в книжные», - говорит президент Российского книжного союза Сергей Степашин.«Это абсолютно уникальная акция – впервые столько издательств и книжных магазинов по всей стране объединяются для того, чтобы выразить читателям свою любовь и заботу о них. Наконец-то вновь можно полистать книгу, повыбирать, поискать – и найти свою! Я знаю, для большинства читателей это очень важно. А узнать о новинках помогут сами авторы, которые расскажут о своих книгах в рамках онлайн-марафона!» - отмечает писатель Олег Рой.Накануне акции, 27 июля, организаторы и участники рассказали о своих планах на пресс-конференции в ТАСС.6 августа в рамках проекта «Книжные сезоны. Сказка в книжном» в Яндекс.Эфире состоится круглый стол «Что и как читать с детьми? Чаепитие с литературными критиками». Его задача – дать экспертные рекомендации детям и родителям по чтению, отметить важные детские книги текущего года.