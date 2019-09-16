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в регионе стартовал ХIV Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». В Год театра, объявленного Президентом России, «Золотая репка» отмечает 25 лет с момента проведения первого фестиваля и традиционно проходит при поддержке Правительства Самарской области.Первый показ юбилейного фестиваля состоялся на летней сцене Струковского сада. Авторский театр из Москвы «Эскизы в пространстве» представил спектакль «Белый лес».Торжественное открытие прошло на сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького. От имени губернатора Самарской областигостей и участника фестиваля приветствовала врио министра культуры Самарской области«За​ 25 лет​ существования фестиваля​ у нас в гостях побывало множество театров со всей России​ —​ от​ Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Архангельска до Барнаула. Программа​ «Золотой репки» часто включает спектакли-лауреаты​ самого престижного профессионального творческого конкурса Российской национальной​ театральной​ премии «Золотая Маска». Таким ​образом, у самарского зрителя появляется возможность увидеть всё самое лучшее, что есть на театральной карте​ страны. Общение на языке театра с​ подрастающим поколением, привлечение внимания к театру для детей и молодежи всего театрального сообщества России – важнейшие цели, которые ставит перед собой самарский фестиваль. ​На «Золотую​ репку» приезжают зарубежные гости, налаживаются международные контакты.​ С каждым годом поклонников​фестиваля становится все больше.​ В ​ Год театра, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным,​ «Золотая репка» выйдет за пределы театрального зала​ —​ нас ждут представления уличного театра, шествия участников форума,​ перфомансы​ и инсталляции.​ Желаю Вам ярких театральных впечатлений, открытий и приятного общения!» — отметил Глава региона в приветственном адресе.«У этого фестиваля самый благодарный зритель – дети и подростки. Взрослые тоже с удовольствием посещают спектакли театров из других регионов России и зарубежья. Нам очень важно, чтобы зритель имел возможность открывать для себя новые театральные направления, форматы. «Золотая репка» — это еще и фестиваль-лаборатория, мы учимся, мы знакомимся с чем-то новым», — рассказала Ирина Калягина.С началом фестиваля гостей также поздравили, секретарь СТД РФ, председатель Самарского отделения СТД РФ, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области;, директор Самарского театра юного зрителя «СамАрт»;, арт-директор фестиваля;, директор фестиваля;, художественный руководитель Самарского театра юного зрителя «СамАрт»;, директор Тверского театра юного зрителя.«Спасибо, что мы сегодня с вами! Я хочу от всей души поблагодарить организаторов за честь открывать этот фестиваль, а вас, дорогие зрители, за ваши эмоции, аплодисменты и улыбки. Ведь ради этого артист и выходит на сцену. В добрый путь, фестиваль!», — пожелал Александр Бахарев.После церемонии открытия свой спектакль «Сказка о царе Салтане» сыграл Тверской театр юного зрителя. Завершился первый фестивальный день спектаклем «СамАрта» «Одиссея».Помимо спектаклей в афишу «Золотой репки» в этом году включена специальная программа:в 17:30 — Public talk «Особый театр: искусство или реабилитация?» (СамАрт, ул. Л. Толстого, 109).в 11:00 — Арт-класс для подростков «Работа над замыслом» по методике Classact. Ведёт драматург Вячеслав Дурненков (Самарский Дворец детского и юношеского творчества, ул. Куйбышева, 151).в 11:00 — Семинар «Современный театральный спектакль: пространство творчества как территория диалога». Ведёт театровед Людмила Некрасова (Самарский Дом актера, ул. Вилоновская, 24) .в 21:30 — Рэп-баттл «Золотая РЭПка». По мотивам пьесы «Ромео и Джульетта», (СамАрт), передает пресс-служба облправительства.