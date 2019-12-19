Спектакль «Манкурт» театра-студии «Грань» вошел в афишу XVIII фестиваля театров малых городов России 2020

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Театр-студия «Грань» принимает участие в Фестивале театров малых городов России с 2013 года. Спектакли в постановке Дениса Бокурадзе трижды становились обладателями Гран-при фестиваля: в 2013 году — «Фрекен Жюли» А. Стриндберга; в 2015 году — «Таня-Таня» О. Мухина (Спецпремии: Юлия Бокурадзе — премия от председателя жюри народного артиста РФ И. Костолевского за «Лучшую женскую роль» (роль – Таня); Юрий Дозоров — премия за «Уникальное звуковое ведение спектакля»; Даниил Богомолов — премия губернатора Московской области за «Лучшую мужскую роль» (роль — Охлобыстин); и «Корабль дураков» Средневековые французские фарсы в 2016 году.Кроме того, лауреатами фестиваля в номинации «Лучшая мужская/женская роль» становились артисты театра: Юлия Бокурадзе и Алина Костюк (в номинации «Лучшая женская роль второго плана») за роли в спектакле «Фрекен Жюли» (2013 г.), Алина Костюк за роль в спектакле «Post Scriptum» Ж.-П. Сартра (2014 г.), Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков за роли в спектакле «Король Лир» У. Шекспира (2017 г.) и Даниил Богомолов за роль в спектакле «Старший сын» А. Вампилова (2019 г.).Фестиваль театров малых городов России — одно из главных направлений деятельности Театра Наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2010 года, по инициативе Евгения Миронова, фестиваль проводится ежегодно, каждый раз меняя локацию. В нем участвуют профессиональные театры из малых российских городов. За годы существования фестиваль стал неотъемлемой частью театральной карты России, передает пресс-служба минкульта СО.Автор фото: Леонид Яньшин