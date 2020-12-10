Создатели балета балета-кутюр BACK TO LIFE рассказали самарцам о предстоящей премьере

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9 декабря возле жарко пылающего камина в мясном ресторане "Ваще огонь" собралась постановочная команда балета-кутюр BACK TO LIFE и другие причастные к спектаклю, чтобы провести пресс-завтрак от Самарского академического театра оперы и балета, посвященный грядущей мировой премьере.

Спикерами на завтраке стали: генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, художественный руководитель, главный дирижер театра и дирижер-постановщик нового балета Евгений Хохлов, хореограф-постановщик Юрий Смекалов, композитор Михаил Крылов, управляющий балетной труппой Валерий Коньков, прима-балерина театра Ксения Овчинникова, а также театральный художник, модельер, арт-директор фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева" Мария Казак.

Открывая встречу, руководство театра выразило благодарность петербургскому меценату Вячеславу Заренкову, при поддержке которого появился балет-притча «Три маски короля», а теперь стала возможной и новая постановка, а также театру "Килизэ" и всем членам постановочной группы.

Сергей Филиппов отметил, что такие постановки, как "Три маски короля", "Back to Life", позволяют привлечь новых зрителей: "После "Трех масок короля" мы увидели в театре много людей молодого возраста, которые раньше не ходили в театр. Придя к нам на современный балет, увидев, что балет – это интересно, новые зрители стали ходить и на классические спектакли".

"Новый проект будет особенным, отличным от "Трех масок короля" не только музыкально: оркестр будет находиться на сцене, будет равноправным участником спектакля, артисты оркестра будут в сценических костюмах", - раскрыл некоторые особенности нового проекта Евгений Хохлов.

Юрий Смекалов объяснил, почему новый спектакль называется балет-кутюр. В этом спектакле соединяются музыка, театр, мода и современная балетная пластика. История главной героини тесно связана с миром моды, поэтому костюмы имеют особое значение в этом проекте. "В ходе подготовки была организована коллаборация с самарскими дизайнерами, мир моды и мир театра соприкоснулись. А перед спектаклем зрители увидят настоящий показ мод", - поделился Юрий Смекалов.

Какие коллекции будут показаны перед спектаклем, рассказала дизайнер-модельер, член Союза дизайнеров России, арт-директор "Поволжских сезонов" Мария Казак.

Михаил Крылов отметил интересную закономерность: "Первый спектакль, который мы поставили на сцене самарского театра, назывался "Три маски короля", и весь мир надел маски. Теперь мы ставим "Back to Life" - "Возвращение к жизни", и я надеюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни". Что касается музыки, Михаил Крылов подчеркнул, что для него эта работа была сложной, но интересной.

Как готовилась балетная труппа, с какими трудностями столкнулась и успешно их преодолела, на пресс-завтраке поведали Валерий Коньков и Ксения Овчинникова. Для артистов, по мнению спикеров, работа над новым спектаклем, не похожим на академический балет, позволила повысить уровень мастерства труппы.

Мировая премьера балета "Back to Life" состоится 12 и 13 декабря.

Автор фото Антон Сенько.

