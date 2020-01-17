Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых выдающимся деятелям из рода Аксаковых

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В оргкомитет вошли министр культуры Самарской области Б.А. Илларионов, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской Думы А.В.Милеев, почетный председатель аксаковского комитета Самарской области, краевед Р.П.Поддубная, а также представители государственных учреждений, общественных организаций, краеведы, библиографы.Деятельность представителей семьи Аксаковых оставила глубокий след в истории самарского края. Григорий Сергеевич Аксаков сразу после принятия должности самарского губернатора включился в активную работу. «Принимал участие в работе комитета по постройке нового кафедрального собора. Благодаря заботе Григория Сергеевича в Самаре были открыты общественный сад, Александровский приют, налажено телеграфное сообщение со всей Россией, уделялось большое внимание школам и больницам. В годы губернаторства Аксакова был открыт Окружной суд, созданы органы городского самоуправления, укрупнены уезды», — отметила Раиса Павловна Поддубная, рассказывая участникам заседания об историко-культурном значении личности Аксакова и его связи с Самарским краем.В 2021 году исполнится 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова — писателя, чиновника и общественного деятеля, литературного и театрального критика, отца самарского губернатора Г.С.Аксакова На самарской земле похоронены дед, сын Сергея Тимофеевича и внучка Ольга, которой посвящена сказка «Аленький цветочек».В связи со знаменательными датами организационным комитетом формируется план по проведению в Самарской области юбилейных мероприятий, посвящённых семейству Аксаковых на 2020-2021 годы.Некоторые проекты уже частично реализуются. Так, заведующий кафедрой философии и филологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» Т.В.Бакнина рассказала о проекте «Аксаковы. Самарское возрождение», который представлен на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Президент Самарского регионального общественного фонда содействия развитию культуры и нравственности «Всенародное достояние» П.А.Коровин сообщил собравшимся, что продолжается работа по созданию Аксаковского сквера в Самаре и установке в нём скульптурной композиции «Аленький цветочек».Министр культуры Борис Илларионов рассказал, что в конце 2019 года проводилось заседание рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. «На заседании рассматривался и этот вопрос. Дмитрий Игоревич дал поручение администрации городского округа Самара проработать вопрос о точном месте установки скульптурной композиции. Как с точки зрения расположения в этом сквере, так и решения вопроса по благоустройству», — сказал Борис Илларионов, передает пресс-служба минкульта СО.