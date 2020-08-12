Состоится открытие театрального сезона в «САМАРСКОЙ ПЛОЩАДИ»

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Сегодня, 12 августа начинается продажа билетов на спектакли нового театрального сезона, а с 1 сентября театр «Самарская площадь» открывает двери для своих зрителей!"Вместе с вами мы будем учиться жить в новой реальности с соблюдением норм санитарной безопасности и социальной дистанции. Но главное, что мы снова вместе!!!Мы сделаем всё, чтобы ваш визит в театр был максимально безопасным и комфортным!Также мы начинаем обмен билетов, приобретённых на несостоявшиеся в марте и апреле спектакли. В связи с тем, что новые условия рассадки зрителей не позволяют нам сделать полноценный график переноса спектаклей, вы можете обменять билеты на ЛЮБОЙ СПЕКТАКЛЬ нового театрального сезона! Для этого нужно обратиться в кассу театра, тел. 337-77-50", - сообщают в пресс-службе театра.