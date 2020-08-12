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Состоится открытие театрального сезона в «САМАРСКОЙ ПЛОЩАДИ»

12 августа 2020 13:03
172
Состоится открытие театрального сезона в САМАРСКОЙ ПЛОЩАДИ»
12 августа начинается продажа билетов на спектакли нового театрального сезона.

Сегодня, 12 августа начинается продажа билетов на спектакли нового театрального сезона, а с 1 сентября театр «Самарская площадь» открывает двери для своих зрителей!

"Вместе с вами мы будем учиться жить в новой реальности с соблюдением норм санитарной безопасности и социальной дистанции. Но главное, что мы снова вместе!!!
Мы сделаем всё, чтобы ваш визит в театр был максимально безопасным и комфортным!
Также мы начинаем обмен билетов, приобретённых на несостоявшиеся в марте и апреле спектакли. В связи с тем, что новые условия рассадки зрителей не позволяют нам сделать полноценный график переноса спектаклей, вы можете обменять билеты на ЛЮБОЙ СПЕКТАКЛЬ нового театрального сезона! Для этого нужно обратиться в кассу театра, тел. 337-77-50", - сообщают в пресс-службе театра.

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Комментарии


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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
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10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
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