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Новости /  Общество /  Культура  

Состоится онлайн-трансляция спектакля «Аз и Ферт» театра-студии «Грань»

16 мая 2020 14:57
69
Старинный водевиль и сегодня не теряет своей актуальности и остроты.
16 мая в 19:00 театр-студия «Грань» покажет спектакль «Аз и Ферт» по старому доброму водевилю русского драматурга XIX века Павла Федорова.

Старинный водевиль и сегодня не теряет своей актуальности и остроты. Яркая фарсовая форма и узнаваемые ситуации превращают его в искрометный и веселый праздник.

В роли Ивана Андреевича Мордашова – Денис Бокурадзе.

Спектакль можно посмотреть на онлайн-площадках:

https://vk.com/theatre.gran
https://www.facebook.com/v.teatre.Grany
https://youtu.be/rJA0OtoSx8Y
https://theatre-gran.ru/

Запись спектакля будет доступна до конца мая 2020 г.

Спектакль «Аз и Ферт» режиссер Эльвира Дульщикова поставила в 2011 году специально для бенефиса Дениса Бокурадзе – на тот момент ведущего актера театра-студии «Грань».

«Аз и Ферт» не сходил с афиши до 2016 года.

Особый колорит в постановку привносит живая музыка, которую группа «Бертов мост» (Валерий Ксенофонтов (гитара), Екатерина Шпакович (скрипка) и Анна Хромова (аккордеон) исполняет на протяжении всего спектакля.

Режиссер-постановщик – Эльвира Дульщикова

Сценография и костюмы – Алена Сидорина (г. Москва)

Композитор – Василий Тонковидов (г. Самара)

В ролях — Денис Бокурадзе, Юлия Бокурадзе, Алина Опарина, Иван Голев, Артем Васильков, Ирина Толкова.

Премьера состоялась 14 января 2011 года, передает пресс-служба минкульта СО.

Продолжительность спектакля 1 час 20 минут

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Комментарии


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