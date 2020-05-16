Состоится онлайн-трансляция спектакля «Аз и Ферт» театра-студии «Грань»

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Старинный водевиль и сегодня не теряет своей актуальности и остроты. Яркая фарсовая форма и узнаваемые ситуации превращают его в искрометный и веселый праздник.В роли Ивана Андреевича Мордашова – Денис Бокурадзе.Спектакль можно посмотреть на онлайн-площадках:https://vk.com/theatre.granhttps://www.facebook.com/v.teatre.Granyhttps://youtu.be/rJA0OtoSx8Yhttps://theatre-gran.ru/Запись спектакля будет доступна до конца мая 2020 г.Спектакль «Аз и Ферт» режиссер Эльвира Дульщикова поставила в 2011 году специально для бенефиса Дениса Бокурадзе – на тот момент ведущего актера театра-студии «Грань».«Аз и Ферт» не сходил с афиши до 2016 года.Особый колорит в постановку привносит живая музыка, которую группа «Бертов мост» (Валерий Ксенофонтов (гитара), Екатерина Шпакович (скрипка) и Анна Хромова (аккордеон) исполняет на протяжении всего спектакля.Режиссер-постановщик – Эльвира ДульщиковаСценография и костюмы – Алена Сидорина (г. Москва)Композитор – Василий Тонковидов (г. Самара)В ролях — Денис Бокурадзе, Юлия Бокурадзе, Алина Опарина, Иван Голев, Артем Васильков, Ирина Толкова.Премьера состоялась 14 января 2011 года, передает пресс-служба минкульта СО.Продолжительность спектакля 1 час 20 минут16+