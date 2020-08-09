Снимавшаяся у Феллини актриса Франка Валери скончалась в возрасте 100 лет

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Артистка отпраздновала свое 100-летие 31 июля.Актриса родилась в Милане, ее настоящее имя — Франка Мария Норза. Из-за действоваших в 30-е годы в Италии антисемитских законов будущая артистка была вынуждена подделать паспортные данные. Она взяла псевдоним французского поэта Поля Валери.Ее первой ролью в кино был дебютный фильм Федерико Феллини «Огни варьете», снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году. За многие годы в кино и на телевидении Валери работала с такими режиссерами как Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи.Валери была актрисой, сценаристом, драматургом, автором и писателем, работала на итальянском телевидение в развлекательных шоу.Сообщается, что актриса много лет боролась с болезнью Паркинсона.Фото: Gareth Cattermole / Getty Images / РБК