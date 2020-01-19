Симфонический оркестр Самарской филармонии вернулся с гастролей в Испании

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Это гастрольное турне было посвящено 80-летию симфонического оркестра Самарской филармонии. Оно стало новым зарядом для вдохновения и творческого роста музыкантов оркестра. Артисты вернулись домой обогащенные массой ярких музыкальных впечатлений.Во время тура оркестр принял участие в главных концертах новогоднего фестиваля классической музыки в Испании. В фестивале принимают участие лучшие симфонические коллективы и дирижеры.Гастроли оркестра были насыщенными. Коллектив дал 21 концерт в лучших концертных залах девяти городов Испании: Барселоне, Бильбао, Валенсии, Таррагоне, Реусе, Памплоне, Гвадалахаре, Жироне, Пальма-де-Майорке. Коллектив представил публике шесть концертных программ, в которых прозвучали шедевры мировой классики.Выступления в знаменитом оперном театре Liceu Opera Barcelona, а также Palau de la Música Catalana, L’Auditori de Barcelona, Auditori de Girona, Теatro Gayarre, Palacio Euscalduna, Palacio de Congresos de Valencia и в других лучших концертных залах прошли при полном аншлаге и имели огромный успех. Публика горячо встречала выступления самарских музыкантов. По окончанию концертов слушатели аплодировали им стоя.«Эта гастрольная поездка, несомненно, окрылила музыкантов Самарского симфонического оркестра, подарила им вдохновение, открыла новые рубежи и показала бескрайние горизонты для дальнейшего творческого роста! Особенно хочется подчеркнуть значение такого творческого опыта для молодых музыкантов оркестра. Особое впечатление на оркестрантов произвела феноменальная акустика концертных залов. Надеюсь, что когда-нибудь такая будет и у нас. Еще раз хотелось бы поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за поддержку», — отметил маэстро Михаил Щербаков.Участие артистов филармонии в столь масштабном музыкальном проекте послужило развитию международных культурных связей, продвижению имиджа Самарской области как культурного центра Поволжья, а также подтвердило статус симфонического оркестра филармонии как одного из ведущих симфонических коллективов России, передает пресс-служба минкульта СО.