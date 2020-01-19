Симфонический оркестр Самарской филармонии вернулся с гастролей в Испании
19 января 2020 17:27
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Это гастрольное турне было посвящено 80-летию симфонического оркестра Самарской филармонии. Оно стало новым зарядом для вдохновения и творческого роста музыкантов оркестра. Артисты вернулись домой обогащенные массой ярких музыкальных впечатлений.
Во время тура оркестр принял участие в главных концертах новогоднего фестиваля классической музыки в Испании. В фестивале принимают участие лучшие симфонические коллективы и дирижеры.
Гастроли оркестра были насыщенными. Коллектив дал 21 концерт в лучших концертных залах девяти городов Испании: Барселоне, Бильбао, Валенсии, Таррагоне, Реусе, Памплоне, Гвадалахаре, Жироне, Пальма-де-Майорке. Коллектив представил публике шесть концертных программ, в которых прозвучали шедевры мировой классики.
Выступления в знаменитом оперном театре Liceu Opera Barcelona, а также Palau de la Música Catalana, L’Auditori de Barcelona, Auditori de Girona, Теatro Gayarre, Palacio Euscalduna, Palacio de Congresos de Valencia и в других лучших концертных залах прошли при полном аншлаге и имели огромный успех. Публика горячо встречала выступления самарских музыкантов. По окончанию концертов слушатели аплодировали им стоя.
«Эта гастрольная поездка, несомненно, окрылила музыкантов Самарского симфонического оркестра, подарила им вдохновение, открыла новые рубежи и показала бескрайние горизонты для дальнейшего творческого роста! Особенно хочется подчеркнуть значение такого творческого опыта для молодых музыкантов оркестра. Особое впечатление на оркестрантов произвела феноменальная акустика концертных залов. Надеюсь, что когда-нибудь такая будет и у нас. Еще раз хотелось бы поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за поддержку», — отметил маэстро Михаил Щербаков.
Участие артистов филармонии в столь масштабном музыкальном проекте послужило развитию международных культурных связей, продвижению имиджа Самарской области как культурного центра Поволжья, а также подтвердило статус симфонического оркестра филармонии как одного из ведущих симфонических коллективов России, передает пресс-служба минкульта СО.
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