Сегодня в Самаре стартует фестиваль "Пластилиновый дождь"
21 сентября 2019 09:07
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В самарском "Струковском парке" 21 и 22 сентября состоится международный фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". Организаторы мероприятия представили его полную программу. Действие праздника развернется на трех основных площадках. Также предусмотрены площадки для детей и проведения мастер-классов, пишет Волга Ньюс.
Участниками фестиваля станут: театр "Vokrug" (Санкт-Петербург), который покажет сразу два спектакля — "Лунь" и "Сашины сказки"; визуальный театр из Москвы "Альтерум" представит спектакль в стиле стим-панк "Охра"; коллектив "Creme& Brulè" из Италии расскажет романтическую историю любви в жанре клоунады и огненного шоу; цирковой дуэт из Аргентины "ManoAmano Circus Company"; также впервые на фестивале выступит тольяттинский театр "Вариант" дворца культуры "Тольяттиазот", который покажет постановку "Прибытие поезда".
На музыкальной площадке свое искусство покажут коллектив "Сабатаж", ансамбль "Эмпатия", "Jazzy Sways", "Sambara" "Los Samarianos" и другие самарские группы, а также коллектив "Vein" из Швейцария.
Танцевальное направление фестиваля представляют этом году танцевальный театр "Скрим", школа танцев "Река", проект "PlЯski", школа танцев "Brooklin", коллектив "Главные герои" (г. Москва) и многие другие коллективы.
Театр "Пластилиновый дождь" покажет перфоманс "Ловцы снов", премьера которого состоялась в августе этого года — в этом перфомансе артисты буквально отрываются от земли и парят в воздухе. Также гостей фестиваля ждут перфомансы "Из жизни аистов" и "Между завтра и вчера".
Специально для маленьких зрителей будет организована детская площадка, на которой пройдут интерактивные выступления и детские спектакли.
Традиционно на фестивале будет работать ярмарка изделий ручной работы и мастер-классы. ресторанная аллея, базарная аллея. Мастер Хох (г. Москва) проведет мастер-классы по изготовлению аксессуаров с стиле стим-панк. На аллеях парка гостей поприветствуют артисты театров "Пластилиновый дождь", "Мимикрия", "ГримАсы", "Мечта". Также ожидаются выступления гитариста Kyler Mackenzie (Канада).
Полная программа фестиваля по часам выглядит следующим образом:
21 сентября.
Площадка "Театр 1"
- 14:00 — 14:30 Открытие фестиваля — шествие.
- 14:30 — 15:10 Театр "Пластилиновый дождь" перфоманс "Из жизни аистов".
- 15:30 — 16:05 Театр "Vokrug" спектакль "Лунь".
- 16:30 — 17:05 Ансамбль народного танца СГИК "Волжские узоры" танцевальная программа "Наша Волга".
- 17:30 — 18:10 Студенческий коллектив Самарского областного училища культуры и искусств хореографический спектакль "Пять невест".
- 18:30 — 19:30 Театр "Альтерум" (г. Москва") спектакль "Охра".
- 19:45 — 20:00 Театр огня и света "Адреналин" шоу "1000 и 1 ночь".
Площадка "Театр 2" (Грот)
- 14:00 — 15:00 Танцевальная студия "DNC", детский танцевальный коллектив "PROдвижение" показательные выступления и мастер-классы.
- 15:15 — 15:45 Театр "Вариант" спектакль "Прибытие поезда".
- 16:00 — 16:35 Творческое объединение "Главные Герои" (г. Москва) хореографический перформанс "Танцкрипция".
- 17:00 — 17.40 Театр "Легкие крылья" (г. Альметьевск) спектакль "Корабль дураков".
- 18:00 — 18:25 Проект "Plяski" перфоманс "Три Маши".
- 19:00 — 19:40 "ManoAmano Circus Company" (Аргентина).
- 20:00 — 20:40 "Creme& Brulè" (Италия).
Музыкальная площадка
- 14.00 "Сабатаж"
- 14.30 дуэт "Porterʼs"
- 15.00 "JaZZ-Дети"
- 15.30 "Jazz Time"
- 16.00 "Своя Философия"
- 16.30 "Eazy Village"
- 17.00 Инструментальный ансамбль "Эмпатия"
- 17.30 "Дайте Гремми"
- 18.00 "Mailo"
- 18.30 "The white coffee"
- 19.00 "Tramontana!"
- 19.30 "Jazzy Sways"
Детская площадка
- 15:00 — 16:00 Агентство праздников "СВ" интерактивная игровая программа "Белый мир".
- 16:30 — 17:30 "Дружина" интерактивное игровое представление "Как на острове Буяне".
Мастер-классы
- арт-вечеринки "АртХаус" художественный мастер класс;
- творческая мастерская "Души не чаю" мастер-класс по изготовлению слаймов, росписи пряников и изготовлению Ловцов снов;
- пространство "Искусство потока" мастер-класс по жонглированию.
22 сентября.
Площадка "Театр 1"
- 14:00 — 14:40 Образцовый ансамбль современного танца "Импульс Данс" и вокальный ансамбль "Гран При"
- 14:45 — 15:15 Танцевальная студия "Созвездие" показательные выступления и мастер-классы
- 15:30 — 16:20 Школа танцев "Бруклин" перфоманс "Лив"
- 16:30 — 17:10 Школа танцевального искусства "Река" хореографический спектакль "Womenариум"
- 17:15 — 17:40 Проект "Plяski" перфоманс "Экоист"
- 18:00 — 19:00 Театр "Альтерум" (г. Москва") спектакль "Охра"
- 19:15 — 19:55 "ManoAmano Circus Company" (Аргентина)
- 20:30 — 20:55 Театр "Пластилиновый дождь" перфоманс "Ловцы снов"
Площадка "Театр 2" (Грот)
- 14:00 — 14:55 Школа танцев "Step Up" показательные выступления и мастер-классы
- 15:00 — 15:40 Театр "Пластилиновый дождь" перфоманс-шествие "Между завтра и вчера"
- 15:40 — 16:10 Театр "Мимикрия" пантомима "Тихие игры"
- 16:20 — 17:00 Театр "Легкие крылья" (г. Альметьевск) спектакль "Корабль дураков"
- 17:30 — 18:30 Театр "Vokrug" спектакль "Сашины сказки"
- 18:45 — 19:15 Театр танца "Скрим" спектакль "Шестой элемент. Ничего серьезного."
- 19:30 — 19:45 Коллектив "C.L.A.Y." огненное шоу "Мистерия"
- 20:00 — 20:40 "Creme& Brulè" (Италия)
Музыкальная площадка
- 14:00 "Sambara"
- 14:30 "Infinite Worlds"
- 15:00 "Avenue beat"
- 15:30 Алексей Психический
- 16:00 "Vein" (Швейцария)
- 17:00 "Василий Походун Band"
- 17:30 "Капитан Коркин"
- 18:00 "Los Samarianos"
- 18:30 "Два Льва"
- 19:00 "White Crow"
- 19:30 "wE…"
Детская площадка
- 14:00 — 15:00 Агентство праздников "СВ" интерактивная игровая программа "Белый мир"
- 15:00 — 15:30 Агентство детских праздников "Фабрика радости" игровая программа "Волшебство с куклами Лол"
- 15:30 — 16:10 Театр праздника "Дети Солнца" спектакль "Три поросенка"
- 16:30 — 17:00 Театр пантомимы "ГримАсы" интерактив с фокусами миниатюрами и жонгляжем
- 17:00 — 18:00 "Дружина" интерактивное игровое представление "Как на острове Буяне"
Фото: Дильдина Светлана
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