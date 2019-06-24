"Счастливый вторник" пройдет в самарском Историческом парке "Россия – Моя история"

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25 июня - последний вторник месяца - в Историческом парке по традиции объявлен «Счастливым днем», вход в экспозиции с 11 до 19 свободный для всех!Кроме того, на этот раз подготовлена особая летняя программа.В 11:00, 13:00 и 15:00 – экскурсия-квест «Исторический экспресс», совершите путешествие в историю!В 12:00 – Кинопоказы из архива Всероссийского фестиваля «Соль земли».- «Полховский Майдан» - фильм о жителях села Полховский Майдан, которые сохраняют и развивают промысел расписных деревянных изделий - матрешек!- «Бриллианты для моих муравьев» - о необыкновенном увлечении обыкновенного человека.В 16.00 – детский праздник «Счастливый день»!Игры и конкурсы с мультгероями, знакомство и танцы с Роби МИРСом, первым в Самаре роботом-экскурсоводом!- показ анимационных картин, созданных выпускниками ВГИКа. Истории о дружбе и добре.6+