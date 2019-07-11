Самарцы увидели премьеру спектакля «СамАрт» на новой сцене
11 июля 2019 12:58
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В среду, 10 июля, на новой сцене театра юного зрителя «СамАрт» состоялась премьера спектакля по произведению Александра Грибоедова «Горе от ума». В зале собрались сотни ценителей и поклонников театрального искусства. С премьерой спектакля и открытием новой сцены зрителей, актеров и работников ТЮЗа поздравил Губернатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
Напомним, второй этап реконструкции здания театра завершился в сентябре прошлого года. В зале, который рассчитан на 400 зрительских мест, в один день можно проводить до трех спектаклей. Это стало возможным благодаря многофункциональности пространства – фирменному стилю «СамАрта». Зрительские места партера и амфитеатра могут складываться, освобождая место для сценических площадок. В просторных фойе новой сцены тоже планируют проводить мероприятия: встречи актеров со школьниками и студентами, а также небольшие представления. Там же на больших экранах демонстрируются фрагменты спектаклей «СамАрта», видеосюжеты о творческом коллективе и афиши. На сцене установлено самое современное оборудование, что позволяет на высоком уровне работать со светом, звуком, визуальным рядом. Оценить все новшества в рамках одного спектакля невозможно, но ряд приемов был применен уже в новой постановке «Горе от ума».
«То, о чем мы так долго мечтали, сегодня произошло, и мы стали свидетелями поистине исторического события – премьеры спектакля на долгожданной сцене», – отметил Дмитрий Азаров. Отдельную благодарность Глава региона адресовал директору «СамАрта» Сергею Соколову: «Мы с вами знакомы много лет, и я знаю, что это было вашей сокровенной мечтой. И во многом благодаря вам она свершилась!»
«Выход на новую сцену бывает раз в жизни, – не скрывая эмоций, отметил исполнитель главной роли Чацкого и художественный руководитель театра Павел Маркелов. – Здесь важно найти баланс даже в звучании текста, чтобы первым и последним рядам был одинаково хорошо слышен текст, чтобы при этом не терялось живое слово и эмоции. Сейчас мы работаем, учимся и, на мой взгляд, хорошо справляемся. Для нас начинается самый важный этап – этап «притирки» к новой сцене и зрительному залу – это просто космос, который бодрит и мотивирует работать дальше».
Говоря о новой постановке, худрук театра отметил, что пьеса Грибоедова актуальна и в современном мире. Именно поэтому спектакль начинается с чтения пьесы по ролям – так, как бы ее прочитал любой человек, в том числе и зритель в зале. А уже далее на сцене разворачивается красочное действие в доме Фамусовых.
Поклонники театра считают премьеру настоящим подарком. «СамАрт» всегда отличался своей необычностью и свежестью прочтения материала. Вот и сегодня: спектакль начался с литературных чтений, – отметил самарец Андрей Тимошин. – Здорово, что премьера проходит в новом здании. Спасибо региону, что теперь у нас есть такая просторная и современная площадка».
Поклонница ТЮЗа Лариса Шахова от нового спектакля, оригинальных задумок и решений, тоже осталась в восторге: «Казалось бы, это классика, и ничего нового уже не добавишь. Но то, что мы видели раньше, отличается от современного восприятия грибоедовского текста. Спектакль четко «ложится» на сегодняшние события и осмысливается совсем по-другому». Женщина с интересом следила за появлением новой площадки. По ее мнению, новая сцена очень отличается от того, что было прежде. «Мы рады за театр, что теперь его возможности стали больше», – говорит Лариса Шахова.
Команда спектакля реакцией зрителей довольна. «Мы не рассчитывали на комедийное восприятие пьесы. Скорее, ждали реакции умных людей на умную комедию. В какой-то степени это получилось», – отметил режиссер Александр Кузин.
Яркие декорации, костюмы эпохи 1820-х годов, танцевальные зарисовки, выразительные паузы добавили спектаклю особой динамичности, блеска. «Хочется плакать от той полноты событий и чувств, которые происходили на сцене, – поделилась исполнительница главной женской роли Мария Феофанова. – Это безумно актуальная пьеса. Именно на таком материале актер может расти и развиваться».
«В этом спектакле мы оставили простор для восприятия, чтобы зритель имел возможности провести личную ассоциацию и найти свое место в этой истории», – поделился своими ощущениями художественный руководитель Павел Маркелов.
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