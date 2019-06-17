Самарский вокалист Валерий Макаров примет участие в фестивале русской музыки Kustendorf Classic

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В число российских участников фестиваля русской музыки Kustendorf Classic вошел самарский вокалист Валерий Макаров. Фестиваль учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году, и в этом году он пройдет в Сербии с 10 по 12 июля. Это важное событие для молодых музыкантов, которые живут в России и Сербии. Он дает возможность показать свое мастерство, поучиться у мировых звезд и выступить с ними на одной сцене.Kustendorf объединил все виды искусств: это название стало общим для фестивалей кино, театра и русской классической музыки, которые проводит в Дрвенграде знаменитый сербский актер, музыкант и режиссер. При этом неизменной остается главная идея музыкального фестиваля: поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Сербии и России. Почетными гостями фестивалей разных лет были дирижер Валерий Гергиев, скрипач-виртуоз Неманья Радулович, гитарист и номинант премии «Грэмми» Гари Лукас и всемирно известный пианист Денис Мацуев, который в этом году возглавит жюри конкурса. Мэтры не только выступают в официальной программе фестиваля и проводят мастер-классы, но и дают вечерние неформальные концерты.Отборочный этап успешно прошли 26 человек из 15 регионов России.Молодые российские музыканты будут состязаться за главную награду фестиваля - Золотую матрешку - вместе с белорусскими и сербскими участниками в четырех номинациях: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал». В последней номинации Россию представит молодой талантливый певец из Самары Валерий Макаров.Валерий – выпускник Детской центральной музыкальной школы Самары (класс заслуженного работника культуры Натальи Александровны Афанасьевой), в настоящее время – студент Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Ранее победу на фестивале завоевала Елизавета Караулова – еще одна воспитанница центральной музыкальной школы, студентка Московской государственной консерватории.Эмир Кустурица, художественный руководитель фестиваля Kustendorf Classic: «Кинематографический и музыкальный конкурсы несут в себе общий смысл: они воспитывают любовь к искусству, без которой человек просто не может существовать. Надеюсь, что „Кустендорф“ всегда будет оставаться местом, где встречается культура во многом очень похожих и близких стран — России и Сербии,— местом, где не существует языкового барьера, потому что язык искусства универсален», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации