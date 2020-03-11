Самарский театр оперы и балета приглашает на весенний оперный фестиваль «ИМЕНА-2020»

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Художественный руководитель фестиваля Евгений Хохлов, возглавляющий Самарский оперный театр, соберет на волжской сцене таких звезд, как солистка Большого театра России меццо-сопрано Агунда Кулаева, солист Мариинского театра баритон Владислав Сулимский и выступающая на известных европейских площадках сопрано Евгения Муравьева.Фестиваль откроется 16 апреля премьерой оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в новой постановке лауреата «Золотой маски» Филиппа Разенкова, уже известного самарской публике по работе над театрально-концертной версией оперы «Риголетто» на прошлогоднем фестивале «ИМЕНА». Дирижер-постановщик спектакля – Евгений Хохлов. Художник-постановщик – лауреат «Золотой маски» Эрнст Гейдебрехт.В премьерном спектакле на сцену выйдут приглашенные звезды: солист тенор Илья Говзич в роли Ричарда Уорика, слишком легкомысленно относящегося к политике и слишком серьезно – к личной жизни; Владислав Сулимский в роли Ренато, лучшего друга и советника Ричарда; Агунда Кулаева в роли предсказательницы Ульрики.Над партиями к предстоящей премьере работают ведущие солисты Самарского театра: Татьяна Гайворонская и Татьяна Ларина – Амелия; Дмитрий Крыжский – Ричард Уорик; Василий Святкин, Георгий Цветков, Владимир Боровиков – Ренато; Наталья Фризе, Анна Костенко – Ульрика.19 апреля, в праздник православной Пасхи, будет дан гала-концерт с участием Агунды Кулаевой, Евгении Муравьевой и ведущих солистов САТОБ. Хор театра под управлением главного хормейстера Максима Пожидаева исполнит произведения российских композиторов XIX-XX веков: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Романа Леденёва.Закроется фестиваль 22 апреля показом оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» в исполнении труппы и оркестра Башкирского театра оперы и балета. Премьера этой постановки прошла в Уфе в июне 2017 года. Режиссер-постановщик – Павел Сорокин, недавно ставший главным режиссером Ростовского музыкального театра, дирижер-постановщик – лауреат «Золотой маски» Артём Макаров. Художник-постановщик – Эрнст Гейдебрехт, передает пресс-служба САТОБ.Фото: пресс-служба САТОБ