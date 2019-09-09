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Новости /  Общество /  Культура  

Самарский театр оперы и балета покажет оперу Дж. Пуччини «Джанни Скикки» в Москве

9 сентября 2019 14:44
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Постановка Самарского академического театра оперы и балета
Четвёртый фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" пройдёт в этом году с 16 сентября по 11 ноября на различных площадках Москвы.

Постановка Самарского академического театра оперы и балета "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини – оперная премьера прошлого сезона – будет показана одной из первых.

Режиссёр-постановщик спектакля - Надежда Бахшиева (Москва), дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов, художник-постановщик - Василиса Кутузова (Москва).

23 сентября в 19:00 в театре "Геликон-опера" зрители узнают, что алчные родственники, ловкие комбинаторы и юные влюблённые живут не только в ХIII веке, и оценят наш креативный суперсовременный спектакль на дивную классическую музыку Пуччини, передает пресс-служба театра. 
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