Самарский театр оперы и балета покажет оперу Дж. Пуччини «Джанни Скикки» в Москве

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Постановка Самарского академического театра оперы и балета "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини – оперная премьера прошлого сезона – будет показана одной из первых.Режиссёр-постановщик спектакля - Надежда Бахшиева (Москва), дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов, художник-постановщик - Василиса Кутузова (Москва).23 сентября в 19:00 в театре "Геликон-опера" зрители узнают, что алчные родственники, ловкие комбинаторы и юные влюблённые живут не только в ХIII веке, и оценят наш креативный суперсовременный спектакль на дивную классическую музыку Пуччини, передает пресс-служба театра.