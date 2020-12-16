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17 декабря Самарский областной художественный музей приглашает на открытие выставки «Избранное из истории Самарской Губернии в живописи и фотографии». Это уникальный проект, посвященный грядущему юбилею со дня основания нашей Губернии.

Главной темой выставки, соединяющей в себе живопись и фотографию, является прошлое Самары, запечатленное кистью на холсте и при помощи линзы фотоаппарата. И если живописная часть выставки - это ушедшее время, субъективное преломленное в сознании художника, то фотографическая ее часть представляет собой подлинные исторические снимки, запечатлевшие облик города и окрестностей в былые годы.

Автор живописных работ - Александр Альфредович Баканов - родился в 1957 г. в Самаре, получил образование в Самарском художественном училище и Театральной Академии (ЛГИТМиК) в Санкт-Петербурге. Баканов - член Союза художников России, Союза театральных деятелей России, участник более 130 выставок в России и за рубежом. В 2003 г. персональная выставка Баканова была представлена в главном здании Государственной Третьяковской галереи. Его картины приобретены галереями и музеями мирового класса, в частности, четыре работы находятся в экспозиции Морской резиденции Президента РФ (Константиновский дворец, Стрельна).

В экспозиции «Избранное из истории Самарской Губернии в живописи и фотографии» представлена часть художественно-исторического проекта Баканова «Великие традиции. Далёкие и близкие», который посвящён 150 - летию экспедиции великого русского художника Ильи Репина в Ширяево летом 1870 года. Кроме того, впервые будет представлена публике одна из главных работ художника на тему истории Самары - «Большой самарский натюрморт», который является подробным рассказом о деталях и атмосфере быта жителя нашего города в начале ХХ века, изложенным языком живописи. При внимательном рассмотрении этой картины зритель сможет представить себе мир самарского обывателя, его интересы и даже профессиональную принадлежность. Натюрморт не писался автором с натуры, а сочинялся, как своего рода новелла о жизни города и горожан.

Подлинно историческую, архивную часть выставки образуют дореволюционные фотоснимки из коллекции Сергея Рудняева - работы самарских фотографов второй половины XIX - начала XX вв, сделанные на открытом воздухе. Благодаря им мы снова можем увидеть навсегда ушедший от нас мир старой Самары, в котором жили люди со своими интересами и заботами, ее особую атмосферу и характерный облик. Каждая фотография имеет собственные, присущие только ей отличия: авторство, место, время и объект съемки.

Фото: russo-travel.ru