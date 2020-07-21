Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца

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В фотографическом творчестве автор с 60-х годов придерживается эстетических принципов чехословацких журналов «Фото-ревю» и «Фотография», а также русских фотохудожников начала 20-го века. Публиковался в областных, московских и зарубежных периодических изданиях, был одним из авторов сборника «Молодежная волна» (1989), сборника серии «Многонациональная Самара» — «Евреи Самарцы на рубеже 21 века» (2012), международной научной конференции «Новое о В.С. Высоцком».В разное время Владимир Никитич являлся президентом фотоклуба и членом правления легендарного «ГМК-62», руководителем Клуба любителей книги и литературы при Доме молодежи, основателем фотогалереи «Изогелия» при Доме кино, одним из организаторов клуба «Поэзия» при областной библиотеке, джазовых фестивалей, концертов, фотоконкурсов, участником городского клуба филофонистов при ДК ГПЗ-4, передает пресс-служба минкульта СО.