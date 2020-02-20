Самарский балет-притчу «Три маски короля» увидят московские зрители

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Фестиваль Будущего Театра пройдет в Москве с 22 по 29 февраля. В программе фестиваля - более 60 мероприятий: лекции, мастер-классы, читки, дискуссии, круглые столы, а также десять спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Самары и других городов России.Художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. Фестиваль проходит при поддержкеФонда президентских грантов.«Три маски короля» – фантастическая история о любви и власти, лицах и личинах, самообмане и приближении к себе настоящему. Пространство спектакля формирует громадная маска-трансформер, преобразующаяся то в тронный зал, то в уличные баррикады, то в смеющееся или плачущее лицо. В «Трех масках короля» сочетается классическая и современная хореографическая лексика, звук живого симфонического оркестра и цифровые саунд-эффекты.Этот спектакль уже оценили не только в Самаре, где в 2019 году состоялась его мировая премьера, но и в Санкт-Петербурге, где его показали на сцене Мариинского театра. Каждый видит что-то свое в истории о том, как люди меняют маски, становясь при этом кем-то другим – или оставаясь собой.Партию Юлия исполнит звезда мирового балета, премьер Мариинского театра, постоянный участник Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест – Владимир Шкля́ров. Партию Эммы – прима Самарского театра Ксения Овчинникова, партию Сары – солистка Самарского театра Анастасия Тетченко.На фото: Владимир Шкляров и Ксения Овчинникова на репетиции.Фото Антона Сенько.